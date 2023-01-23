Аксессуар, который не выходит из моды с древнейших времен: как стильно носить браслеты на предплечьях и с чем их сочетать (идеи)

Браслеты манжеты на протяжении длительного времени пользуются огромной популярностью и это именно тот аксессуар, который привлекает к себе много внимания и позволяет сделать образ более стильным и притягательным.

Украшение на предплечье носят многие голливудские знаменитости. Такой аксессуар можно носить с совершенно любым нарядом, чтобы выглядеть стильно, эффектно и просто фантастически.

Именно поэтому, не удивительно, что браслеты манжеты станут одним из самых горячих трендов весны 2023 года.

Такие аксессуары красиво выполненные в самых различных цветах, формах, стилях и дизайнах помогут преобразить совершенно любой наряд.

Вот как носить, как можно красиво стилизовать браслеты манжеты, чтобы выглядеть просто фантастически, ярко и стильно. Эти идеи помогут продемонстрировать свой стиль и долго не выйдет из моды.

Сочетание со стилем бохо

В коричневых расклешенных брюках с бахромой и подходящим бандо без бретелек можно выглядеть просто фантастически, особенно если дополнить все это красивыми браслетами манжетами, обхватывающими каждый бицепс.

Можно также немного поэкспериментировать и с другими украшениями. Например, отличным решением станет добавление пояса-цепочки на талии, большие серьги-кольца, несколько цепочек и колечек.

Браслеты при этом должны быть максимально простыми, чтобы просто дополнить наряд.

С вечерним платьем

Можно добавить больше стиля и роскоши своему блестящему весеннему платью.

С тонким браслетом на бицепсе можно выглядеть как самая настоящая голливудская знаменитость.

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Такие украшения помогают придать создаваемому образу больше стиля и притягательности, именно поэтому, можно быть уверенным в том, что всегда будете выглядеть просто фантастически.

С одеждой с рукавами

Браслеты манжеты не обязательно должны сочетаться только лишь с голой кожей, в частности, с топами на бретельках или без них.

Такой аксессуар красиво смотрится в сочетании с нарядом с рукавами. Это еще больше подчеркивает красоту украшений.

Браслеты манжеты, оплетающие руку станут основной звездой создаваемого образа. Все остальные украшения в таком случае, нужно оставить максимально простыми.

С пляжным нарядом

Выбор украшений для пляжного наряда может стать достаточно сложной задачей, особенно если планируете купаться или загорать.

Важно, чтобы все используемые аксессуары были удобными, легко снимались и были стильными. Идеальным вариантом станет браслет манжета.

Такое сочетание выглядит не только модно, но также и очень пикантно. Эффектные крупные украшения являются самым настоящим трендом 2023 года.

Разнообразить наряд из денима

Даже если повседневные наряды полностью сделаны из джинсовой ткани можно сочетать с красивым браслетом манжетой.

Хорошо сочетаются расклешенные джинсы и джинсовый топ в форме бабочки вместе с яркими и стильными украшениями. Дополнить создаваемый образ можно при помощи повседневной бейсболки, серебристого ремня-цепочки в виде бабочки.

Если на улице прохладно, то можно накинуть джинсовый жилет. В итоге получается красивый и стильный внешний вид.