Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы

Автовладельцев призвали быть аккуратными на дорогах. Дело в том, что в Подмосковье возможна гололедица.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Подмосковье ожидается от минус 1 градуса до минус 6 градусов. Осадков и сильного ветра не будет. Однако вероятно образование гололедицы на дорогах, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.