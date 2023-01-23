 

Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы

23.01.2023, 18:21, Разное
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Автовладельцев призвали быть аккуратными на дорогах. Дело в том, что в Подмосковье возможна гололедица.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Подмосковье ожидается от минус 1 градуса до минус 6 градусов. Осадков и сильного ветра не будет. Однако вероятно образование гололедицы на дорогах, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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