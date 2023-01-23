Скандалы: Спасительный отток
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Выводя деньги за рубеж, россияне выручают Центробанк
Как известно, проведение СВО ознаменовалось не только глобальными экономическими переменами в России, но и финансовыми: начался и не прекращается активный переток денег населения из одной валюты в другую, из одной страны в другую. Российские граждане пытаются тем самым подстраиваться под новые реалии, исходя из своего понимания надежности и разумности.
Разумеется, отреагировали на эту ситуацию и российские банки, которые стали вводить различные ограничения на валютные депозиты, на вывод в наличные доллары и прочие ограничения. Тогда население стало массово конвертировать свои долларовые депозиты в рублевые и казалось, что началась массовая «девалютизация» вкладов, т.е. перевод их из долларов в рубли.
Поначалу, весной-летом 2022-го объем валютных вкладов падал, а количество объём рублевых вкладов, и в особенности наличных рублей рос. Но затем, из отчетов ЦБ стала заметен и другой тренд – переток валюты на счета россиян в иностранные банки.
Российский предприниматель, в недавнем прошлом банкир, Сергей Васильев, обратил внимание на одну интересную особенность этого процесса, на то, как российские граждане, по сути, взяли на себя функции Центробанка:
«Когда Центробанк разрешил население конвертировать через биржу рубли на доллары, и в особенности, когда были разрешены переводы средств граждан России из России за рубеж на собственные счета, в пределах до 1 млн $ в месяц – начался переток.
И по факту, на конец 2022-го, совокупный объем валютных депозитов и остатков на текущих счетах населения, по сути, не изменился. У населения осталось столько же валюты, сколько и было, просто часть этой валюты народ перевел за рубеж на свои иностранные счета.
Объем средств на счетах в иностранных банках за 2022-й год увеличился более чем на 60 млр $, с 31 млрд до 92 млрд $.
Интересное совпадение, именно на такую же сумму (60 млрд $) за 2022-й год уменьшились золото-валютные резервы (ЗВР) Центрального банка, т.е. зарубежные валютные активы ЦБ уменьшились на такую же сумму, на какую увеличились зарубежные валютные активы населения.
И это «совпадение» не случайно!
Сразу после заморозки части ЗВР ЦБ на Западе, и вообще закрытия корреспондентских счетов ЦБ в западных банках, он перестал накапливать новую валюту на своих западных счетах. Это теперь стало невозможным для ЦБ.
Но валюта-то прибывала, и вот именно население стало играть ту роль по стерилизации излишней валютной выручки, которую раньше играл ЦБ. Раньше ЦБ и Минфин через «бюджетное правило» скупал излишнюю валюту на рынке и размещал ее на свих западных счетах в ЗВР. А теперь, косвенно, эту роль взяло на себя население. Теперь оно, а точнее те, у кого было счета в иностранных банках, стали выполнять это роль.
Раньше излишки валюты за рубежом накапливал ЦБ, а теперь стало накапливать население.
В моменте, это более безопасно. Деньги на счету ЦБ тут же можно арестовать и заморозить, а деньги на счетах сотен тысяч россиян по всему миру (в дружественных и недружественных юрисдикциях) – более безопасная, «распределенная», схемы хранения.
Правда, раньше этими излишками владел Минфин и ЦБ, а теперь ими владеют самые богатые из россиян…»
Фото: Скандалы.ру
Иван Зубов
Оригинал материала: “Новые Известия”
Смотреть комментарии → Комментариев нет