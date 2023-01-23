Скандалы: Спасительный отток

Выводя деньги за рубеж, россияне выручают Центробанк

Как известно, проведение СВО ознаменовалось не только глобальными экономическими переменами в России, но и финансовыми: начался и не прекращается активный переток денег населения из одной валюты в другую, из одной страны в другую. Российские граждане пытаются тем самым подстраиваться под новые реалии, исходя из своего понимания надежности и разумности.

Разумеется, отреагировали на эту ситуацию и российские банки, которые стали вводить различные ограничения на валютные депозиты, на вывод в наличные доллары и прочие ограничения. Тогда население стало массово конвертировать свои долларовые депозиты в рублевые и казалось, что началась массовая «девалютизация» вкладов, т.е. перевод их из долларов в рубли.

Поначалу, весной-летом 2022-го объем валютных вкладов падал, а количество объём рублевых вкладов, и в особенности наличных рублей рос. Но затем, из отчетов ЦБ стала заметен и другой тренд – переток валюты на счета россиян в иностранные банки.

Российский предприниматель, в недавнем прошлом банкир, Сергей Васильев, обратил внимание на одну интересную особенность этого процесса, на то, как российские граждане, по сути, взяли на себя функции Центробанка:

«Когда Центробанк разрешил население конвертировать через биржу рубли на доллары, и в особенности, когда были разрешены переводы средств граждан России из России за рубеж на собственные счета, в пределах до 1 млн $ в месяц – начался переток.

И по факту, на конец 2022-го, совокупный объем валютных депозитов и остатков на текущих счетах населения, по сути, не изменился. У населения осталось столько же валюты, сколько и было, просто часть этой валюты народ перевел за рубеж на свои иностранные счета.

Объем средств на счетах в иностранных банках за 2022-й год увеличился более чем на 60 млр $, с 31 млрд до 92 млрд $.

Интересное совпадение, именно на такую же сумму (60 млрд $) за 2022-й год уменьшились золото-валютные резервы (ЗВР) Центрального банка, т.е. зарубежные валютные активы ЦБ уменьшились на такую же сумму, на какую увеличились зарубежные валютные активы населения.

И это «совпадение» не случайно!

Сразу после заморозки части ЗВР ЦБ на Западе, и вообще закрытия корреспондентских счетов ЦБ в западных банках, он перестал накапливать новую валюту на своих западных счетах. Это теперь стало невозможным для ЦБ.

Но валюта-то прибывала, и вот именно население стало играть ту роль по стерилизации излишней валютной выручки, которую раньше играл ЦБ. Раньше ЦБ и Минфин через «бюджетное правило» скупал излишнюю валюту на рынке и размещал ее на свих западных счетах в ЗВР. А теперь, косвенно, эту роль взяло на себя население. Теперь оно, а точнее те, у кого было счета в иностранных банках, стали выполнять это роль.

Раньше излишки валюты за рубежом накапливал ЦБ, а теперь стало накапливать население.

В моменте, это более безопасно. Деньги на счету ЦБ тут же можно арестовать и заморозить, а деньги на счетах сотен тысяч россиян по всему миру (в дружественных и недружественных юрисдикциях) – более безопасная, «распределенная», схемы хранения.

Правда, раньше этими излишками владел Минфин и ЦБ, а теперь ими владеют самые богатые из россиян…»

Фото: Скандалы.ру

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”