Советник Зеленского Подоляк опроверг сообщения о хранении боеприпасов и оружия на территории АЭС

Украина никогда не хранила боеприпасы на территориях АЭС, проверки МАГАТЭ могут это подтвердить, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк написал в соцсети, что Киев никогда не хранил никакого оружия на территориях атомных станций, кроме того, Украина открыта для всех проверяющих, в том числе МАГАТЭ, передает ТАСС.

Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.

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