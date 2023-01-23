Медведев заявил о повысившейся угрозе третьей мировой войны

Угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Специальная военная операция в Украине стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, подчеркнул Медведев, передает ТАСС.

По его словам, именно из-за подготовки такой агрессии мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны, сообщил зампред Совбеза.

На данный момент наступил сложный «поворотный период» истории, в который очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партийных организаций и общественных сил, чтобы достичь целей СВО.

После этого нужно создать условия для дальнейшего развития России, благополучия и безопасности жизни миллионов граждан страны.

В декабре политик заявлял, что Россия будет делать все, чтобы не допустить ядерной катастрофы и третьей мировой войны.

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