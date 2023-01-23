На Australian Open попытались изъять у фаната флаг Сербии, перепутав его с российским
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На Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) охранники попытались забрать у болельщика флаг Сербии, они перепутали его с российским, пишет издание Daily Mail.
На опубликованном видео фанат объясняет охранникам, что он несет сербский флаг, а Сербия – страна на Балканах, в Европе, информирует РИА «Новости».
Флаги Сербии и РФ составлены из одинаковых цветовых полос, но расположенных в другом порядке. Также на флаге Сербии присутствует герб.
Ранее Федерация тенниса Австралии запретила демонстрировать на трибунах российский и белорусский флаги по ходу Australian Open.
До этого Федерация тенниса Австралии отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнире Большого шлема, несмотря на требования Украины.
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