В Польше произошел резкий рост преступности

Радио Zet сообщает, что жители Польши из-за ухудшения условий жизни, чаще, чем когда-либо, начали воровать в супермаркетах.

Газета цитирует исследование UCE RESEARCH, согласно которому за первые десять месяцев этого года воровство в магазинах выросло на 30%.

Издание заявило, что основными причинами роста преступности являются растущие цены и экономическая нестабильность.

Полякам становится труднее выживать из-за инфляции, в последние месяцы она стремительно росла и сейчас составляет почти 18%. Согласно статье, цены в магазинах растут даже быстрее инфляции (на 20% по сравнению с прошлым годом), в результате чего полякам становится трудно оплачивать даже товары первой необходимости.

В статье также отмечается, что по всей стране значительно увеличилось количество краж, и все громче звучат призывы к ужесточению законов.

“Около 44% респондентов высказались за ужесточение наказаний в отношении людей, совершающих подобные действия”, -значится в одном из опросов, проведенных в стране.

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