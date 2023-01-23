 

В Польше произошел резкий рост преступности

23.01.2023, 17:36, Разное
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Радио Zet сообщает, что жители Польши из-за ухудшения условий жизни, чаще, чем когда-либо, начали воровать в супермаркетах.

Газета цитирует исследование UCE RESEARCH, согласно которому за первые десять месяцев этого года воровство в магазинах выросло на 30%.
Издание заявило, что основными причинами роста преступности являются растущие цены и экономическая нестабильность.

Полякам становится труднее выживать из-за инфляции, в последние месяцы она стремительно росла и сейчас составляет почти 18%. Согласно статье, цены в магазинах растут даже быстрее инфляции (на 20% по сравнению с прошлым годом), в результате чего полякам становится трудно оплачивать даже товары первой необходимости.

В статье также отмечается, что по всей стране значительно увеличилось количество краж, и все громче звучат призывы к ужесточению законов.
“Около 44% респондентов высказались за ужесточение наказаний в отношении людей, совершающих подобные действия”, -значится в одном из опросов, проведенных в стране.

Из-за СВО на Украине Запад усилил санкции против России, что привело к росту цен на электроэнергию и топливо как в Европе, так и в Америке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания, ослабления и дестабилизации РФ является долгосрочной стратегией.


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