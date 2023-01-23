Не прижилась: Бритни Спирс продает новый дом за 12 миллионов долларов

Американские таблоиды сообщают, что Бритни Спирс собирается продать новый дом в Калифорнии, который приобрела в июне 2022 года вместе с мужем Сэмом Асгари. Особняк расположен в округе Лос-Анджелеса, Калабас, недалеко от дома Трэвиса Баркера и Кортни Кардашьян и поместья ее бывшего мужа Кевина Федерлайна. Стоимость покупки тогда составила около 11, 8 миллионов долларов.

Отмечается, что в доме площадью около 1,1 тысяча квадратных метров артистка планировала начать жизнь “с чистого листа” после выхода из-под опеки отца. Согласно новому отчету, 41-летняя суперзвезда уже ищет претендентов на покупку особняка. Бритни начала показывать дом в Калабасасе потенциальным покупателям. Сообщается, что звезда назначила новую цену, которая составила 12 миллионов долларов.

По информации TMZ, Спирс быстро съехала из дома из-за того, что он, по ее мнению, был “слишком открытым”. Журналисты издания пишут, что Бритни “просто не влюбилась в свое новое жилище”.

Одноэтажный особняк в Калабасе, построенный в 2008 году, расположен в элитном районе и занимает площадь около 1077 квадратных метров. Внутри дома находятся шесть спален, девять ванных комнат, фойе, облицованное камнем, столовая, кухня с профессиональной техникой, кабинет, просторная гостиная с камином и дворик для барбекю.