 

Бейонсе, Кендалл Дженнер, Клава Кока и другие селебрити на открытии курорта в Дубае

23.01.2023, 17:18, Разное
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Грандиозное открытие нового дубайского Atlantis The Royal сопровождалось трехдневной феерией мероприятий и впечатлений, и ключевым моментом, разумеется, стала ковровая дорожка, на которую вышли звезды мировой величины. Фотографам позировали Бейонсе, которая в честь события дала закрытый концерт, Кендалл Дженнер, Лиам Пайн, Эллен Помпео и Летиша Райт, а также ряд российских селебрити, например, Клава Кока, Нюша, Ида Галич, Пашу и Ханна и многие другие.

Королева открытия Бейонсе появилась на мероприятии в роскошном золотистом платье с пышной накидкой от Dolce & Gabbana, а сопроводила образ обувью Rene Caovilla и сумкой Marzook в тон.

Бейонсе Кендалл ДженнерЛиам ПейнКлава КокаИда ГаличНюшаПашу и Ханна


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