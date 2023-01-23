 

Минпросвет запретил ставить песни Пугачёвой на школьных дискотеках

23.01.2023, 17:13, Разное
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На школьных дискотеках больше не будут звучать хиты певицы Аллы Пугачёвой. Соответствующий указ был опубликован министерством просвещения на портале нормативно-правовых актов.

Поводом стала очевидная политическая незрелость и неблагонадёжность так называемой артистки, а также заявление депутата Госдумы Олега Матвейчикова о том, что новое поколение детей не должно знать имен Пугачёвой и Бориса Гребенщикова. Указ запрещает «включать, транслировать, вокально или иным способом воспроизводить аудиопроизведения в исполнении или за авторством Пугачёвой А. Б.». За нарушение предусмотрены штраф и изъятие орудия преступления.

«Это означает, что помимо обычного штрафа, нарушитель рискует лишиться магнитофона, CD-диска или кассеты с записью песни», – пояснили чиновники.

В ведомстве рекомендовали ставить детям «настраивающие на патриотический лад и любовь к родине» песни.

Вскоре после публикации указа, на портале госзакупок стали массово появляться записи о размещении заказов на закупку CD-дисков и кассет с песнями в исполнении Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Николая Расторгуева, Дмитрия Певцова и Оскара Кучеры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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