“Я тоже плакала! Мне тогда было 19 лет”: Юлия Проскурякова очень переживала развод Николаева и Королевой

В девяностые годы звездная пара музыкантов Игоря Николаева и Наташи Королевой считалась одной из самых ярких. Супругов связывали не только романтические, но также и деловые отношения. Со стороны их тандем казался крепким и нерушимым, поэтому новость о разводе в 2001 году прозвучала как гром среди ясного неба. И хотя сегодня каждый из экс-супругов наладил свою личную жизнь, все равно спустя столько лет всплывают новые подробности расставания артистов.

Служебный роман

Наташа Порывай (настоящая фамилия Королевой) с детства мечтала о сцене, поэтому активно принимала участие в певческих конкурсах. На одном из таких она познакомилась с музыкальным редактором Мартой Могилевской. Юная Наташа произвела на Могилевскую большое впечатление, поэтому получила от нее приглашение приехать в Москву из Киева. Именно Марта свела Порывай с Игорем Николаевым. Тот уже был известным музыкантом и только начинал вести продюсерскую деятельность.

Так Наташа стала подопечной известного артиста, взяла творческий псевдоним Королева. Николаев занялся раскруткой юной девушки, подготовил для нее репертуар, стал организовывать гастроли, снимать клипы. Постепенно деловое сотрудничество переросло в романтические отношения.

Предательство

На момент знакомства и сотрудничества с Наташей Николаев состоял в законном браке и вместе с женой растил дочь Юлию. Ради Королевой он развелся с супругой и вскоре узаконил отношения со своей подопечной. Это произошло в 1992 году.

Брак просуществовал 9 лет и закончился разводом в 2001 году. Всему виной стала измена музыканта. Поговаривают, что он закрутил роман со своим директором Анжелой Костиной.

В недавнем интервью Королева вспомнила, как пыталась реанимировать брак. Она готова была простить мужу измену, дала время все обдумать и принять решение, с кем ему остаться: с ней или с любовницей.

В итоге Николаев предпочел второй вариант. «Его попутала нелегкая», – резюмирует Королева и признается, что тот год был для нее очень непростым. Тем не менее артистка благодарна тому периоду за то, что наконец к своим 27 годам сняла розовые очки и стала сильнее.

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Поход к астрологу и новые отношения

По словам Королевой, во время расставания с Николаевой она решила посетить астролога. Эксперт дал неутешительный прогноз о том, что они с музыкантом не будут больше вместе. Певица вспоминает, что в тот момент не хотела верить в такое предсказание. Однако впоследствии к ней пришло осознание того, что все, что ни делается, к лучшему. Королева отмечает, что многое из прогнозов астролога в будущем сбылось.

После развода с Николаевым певица познакомилась с танцором Сергеем Глушко (широкой аудитории он известен под творческим псевдонимом Тарзан), вышла за него замуж, родила сына Архипа. Супруги по сей день живут вместе.

Новая муза Николаева

После развода с Королевой Николаев не женился на той женщине, с которой тогда закрутил роман. Через некоторое время он представил широкой аудитории новую избранницу — Юлию Проскурякову, которая младше его на 22 года.

В недавнем выпуске передачи «Привет, Андрей!» Проскурякова вспомнила, как переживала по поводу развода Николаева и Королевой. На тот момент девушке было всего 19 лет, она была простой студенткой. Юлия призналась, что когда услышала новость о расставании звездной пары, то, как и все поклонники, плакала.

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Проскурякова не предполагала, что когда-то сама станет женой известного музыканта. С Николаевым она лично познакомилась через пять лет после того, как он развелся с Королевой, на одном из его концертов. Роман развивался по тому же сценарию, что и с Королевой. Сначала Николаев решил заниматься раскруткой музыкальной карьеры Юлии, потом влюбился в нее и женился. Супруги живут вместе уже больше десяти лет и воспитывают дочку Веронику.

Скандалы в звездных семьях

Нельзя сказать, что текущие браки Королевой и Николаева идеальны. Периодически в прессе появляются новости о скандалах в звездных семействах. Несколько лет назад чуть не рухнул союз Королевой и Глушко: стало известно о том, что Сергей закрутил интрижку на стороне. Мало того, его любовница сама рассказала об этом на всю страну, посетив популярные ток-шоу. Тем не менее до развода дело не дошло. Глушко публично покаялся перед женой, та его простила.

Что касается Николаева и Проскуряковой, то поговаривают, что у супругов непростые отношения с родственниками друг друга. Якобы родители Юлии не слишком жалуют тестя и не поддерживают с ним контакт. Также ходят слухи о том, что Проскурякову недолюбливает мама Николаева.

Родительнице не нравится, что в текущем браке ее сын выпускает мало новых песен и не так активно развивает свою карьеру. Маму Николаева все реже можно увидеть на семейных фотографиях с торжеств, например с празднования дня рождения маленькой Вероники.

Сколько бы ни появлялось новостей о якобы разводе пары, Николаев и Проскурякова говорят, что это все ложные слухи. Разводиться они не собираются.