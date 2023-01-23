Умный, тихий и элегантный Кролик: судьба и личность 12 зодиакальных животных по китайской астрологии

Китайский зодиак, или шэн сяо, представляет собой повторяющийся 12-летний цикл знаков животных и приписываемых им атрибутов, основанный на лунном календаре. Лунный Новый год, или Праздник весны, знаменует собой переход от одного животного к другому: 2023-й — это год Кролика, который начался 22 января, а его празднование продлится до 5 февраля. Узнайте обо всех чертах характера, судьбе и романтической совместимости каждого зодиака.

Происхождение китайского зодиака

Считается, что происхождение китайского зодиака уходит корнями в зоолатрию, или поклонение животным, причем система восходит к династии Цинь, существовавшей более 2000 лет назад. Легенда гласит, что Нефритовый император созвал всех животных в свой дворец на «Большую гонку» (или, возможно, на банкет), и порядок, в котором они прибыли, определил место животного в зодиаке.

Крыса

Люди, рожденные в год Крысы, любят копить и собирать. У них никогда не бывает трудных финансовых времен, они живут организованной жизнью. Если вы получаете ценный подарок от Крысы, знайте, что она высокого мнения о вас, ведь обычно она не любит открывать свой кошелек для других. Крысы не ищут похвалы и признания. Они очень чувствительны и знают, когда есть проблемы. Когда они рискуют, они обычно успешны.

Совместимость:

лучшее совпадение: Бык; лучшая группа: Обезьяна, Дракон; несовместимость: Лошадь.

В фольклоре: крысы воруют еду, что можно интерпретировать как богатое домашнее хозяйство и наличие излишков. Из-за их высокой скорости размножения некоторые также молятся крысам о детях.

Бык

Эти люди трудолюбивы и обладают чувством ответственности. Даже если они столкнутся с трудностями во время работы, они выстоят. Они не очень романтичны, но терпеливы и никогда не будут навязывать себя тому, кто их не любит. Обычно они молчаливы и держат свои эмоции внутри, отчего другим трудно их понять. Когда Бык выходит из себя, это похоже на взрыв и может оттолкнуть окружающих.

Совместимость:

лучшая пара: Крыса; лучшая группа: Змея, Петух; несовместимость: Коза.

В фольклоре: порка весеннего скота была ритуалом, который совершался, чтобы начать новый год тяжелой работы и хороших урожаев. Желудок быка наполнялся пятью видами зерна и разбрасывался после порки, что символизировало посев и сбор урожая.

Тигр

Независимые люди, обладающие высокой самооценкой. Им нравится быть лидерами и защитниками обычных людей. Тигры любят справедливость и никогда не отступают в споре. Безрассудство — их самая большая слабость, из-за которой они терпят неудачу. Однако они никогда по-настоящему не переживают таких моментов — Тигры всегда найдут способ отступить и в конце концов добиться успеха.

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Совместимость:

лучшее совпадение: Свинья; лучшая группа: Лошадь, Собака; несовместимость: Обезьяна.

В фольклоре: тигры — короли всех зверей. Люди верят, что являются опекунами детей. В прошлом младенцев омывали водой, кипяченой на костях тигра, для профилактики болезней. Дети также носят шляпы и обувь с изображениями животного.

Кролик

Люди, рожденные в год Кролика, нежны, тихи и вежливы. Они терпеливы, умны и элегантны. Их чувство ответственности и внимание к деталям приводят к большим карьерным успехам. Они также серьезно относятся к любви и никогда не влюбятся слишком легко. А если они найдут подходящего человека, то будут любить его до луны и обратно.

Совместимость:

лучшее совпадение: Собака; лучшая группа: Свинья, Коза; несовместимость: Петух.

В фольклоре: кролик представляет Луну. Древние китайцы, в отличие от остальных, верили, что на Луне живет кролик, а не люди.

Дракон

У людей, рожденных в год Дракона, сердца полны приключений и романтики. Окружающим трудно понять таинственную личность Дракона. В то же время они равнодушны к вещам, о которых беспокоится обычный человек. Они могут казаться ленивыми, но как только решат что-то сделать, то будут более амбициозны и энергичны, чем кто-либо другой.

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Совместимость:

лучшая пара: Петух; лучшая группа: Обезьяна, Крыса; несовместимость: Собака.

В фольклоре: драконы являются самыми почитаемыми существами в китайской культуре и используются для обозначения членов королевской семьи. Императоров часто считали реинкарнацией дракона. В паре с фениксом они также символизируют счастливый брак и гармонию между инь и ян.

Змея

Люди, рожденные в год Змеи, — идеалисты. Внешне они могут казаться холодными, но в глубине души полны энтузиазма и тепла. Их стремление к исключительной собственности очень яростно. Их раздражает, если они не могут полностью понять кого-то. Змеи преданны и решительны, но их злейший враг — лень.

Совместимость:

лучшая пара: Обезьяна; лучшая группа: Петух, Бык; несовместимость: Свинья.

В фольклоре: змеи обычно имеют негативную дикцию и являются символами колдовства. Однако у Не Ва, создателя мира в китайской мифологии, была голова человека и тело змеи.

Лошадь

Люди, рожденные в год Лошади, никогда не сдаются. Они всегда позитивны и энергичны, стремятся вперед. Их самое большое желание — иметь свободу делать то, что им нравится, и иметь возможность выражать себя. Однако они также имеют отрицательные черты — Лошади плохо хранят секреты и быстро теряют интерес.

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Совместимость:

лучшее совпадение: Коза; лучшая группа: Тигр, Собака; несовместимость: Крыса.

В фольклоре: как глава шести домашних животных лошадь имеет решающее значение для транспорта и войны. Она олицетворяет скорость и свободу. Многие северные народы, такие как монголы и маньчжуры, почитают и поклоняются лошадям.

Коза

У людей, рожденных в год Козы, чистое и доброе сердце. Они скорее молча потерпят, чем будут спорить и портить кому-то настроение. Однако даже в тишине они все равно придерживаются собственного мнения. Что касается их страстей, они сделают все возможное, чтобы исполнить свои желания. Несмотря на свою доброту, у Козы тоже есть козыри в рукаве. Она умеет использовать мягкую силу, способна терпеливо и вежливо убеждать других в свою пользу.

Совместимость:

лучшая пара: Лошадь; лучшая группа: Свинья, Кролик; несовместимость: Бык.

В фольклоре: Сие Чжи — мифологический однорогий козел. Это был помощник Гао Яо, бога Справедливости. Коза также является символом сыновней почтительности.

Обезьяна

Люди, рожденные в год Обезьяны, делают все из интереса. Если их что-то не очень волнует, они сделают работу небрежно. Если же это то, что их интересует, они вложат все свое сердце и будут работать, пока не добьются успеха. Обезьяны проживают долгую жизнь, полную энергии и любопытства к миру. Они также ценят личные отношения. Баловать детей — их большая слабость.

Совместимость:

лучшее совпадение: Змея; лучшая группа: Крыса, Дракон; несовместимость: Тигр.

В фольклоре: существует множество легенд об обезьяне как о предке человека. Обезьяны также любят есть персики, которые являются символом долголетия, и со временем обезьяны также стали ассоциироваться с долголетием.

Петух

Рожденные в этот год люди способны понимать, что думает или чувствует другой человек. У них быстрая реакция и высокий IQ. Из них получаются отличные друзья, хотя некоторые очень хитры. Петухи творческие и талантливые в искусстве, хотя немногие делают карьеру в этой области. Они предусмотрительны и тщательно все планируют.

Совместимость:

лучшее совпадение: Дракон; лучшая группа: Змея, Бык; несовместимость: Кролик.

В фольклоре: согласно поверьям петухи способны защитить от злых духов. В древние времена побратимы должны были поклясться небесам, затем капнуть петушиной крови в вино и все это выпить.

Собака

Эти люди консервативны и полны справедливости. Из-за преданности их ценят на рабочем месте. Они редко нарушают правила, за исключением моментов, когда что-то касается важных для них людей. Они желают тихой жизни со своей семьей.

Совместимость:

лучшее совпадение: Кролик; лучшая группа: Тигр, Лошадь; несовместимость: Дракон.

В фольклоре: во времена династий Цинь и Хань люди поклонялись Каменной собаке. В провинции Гуандун до сих пор популярно давать собакам имя Ван Цай. Оно означает «процветающее богатство» и происходит от звуков лая собак.

Свинья

Люди, рожденные в год Свиньи, мыслят логически и способны решить любую проблему, с которой столкнулись. Они не очень хорошие собеседники, но добрые и способны обеспечить семью. Большинство из них богаты. Единственный очевидный недостаток Свиньи в том, что она легко выходит из себя.

Совместимость:

лучшее совпадение: Тигр; лучшая группа: Кролик, Коза; несовместимость: Змея.

В фольклоре: свиньи являются символом богатства — их пухлые морды и большие уши.