 

Вышла замуж в США, поселилась в деревне, стремительно похудела: как живет ведущая Ольга Шелест

23.01.2023, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня, 23 января, знаменитая ведущая Ольга Шелест отмечает день рождения. К своим 46 годам она добилась больших успехов в карьере и полюбилась миллионам зрителям. Если о своем творчестве звезда говорит с большим удовольствием, то с частной жизнью все иначе. Ольга всегда тщательно оберегает личное пространство от публики и редко делится самым сокровенным. Некоторые даже не догадываются, как она живет за пределами камер.

Ольга Шелест проявляла творческие способности уже с ранних лет. В детстве будущая знаменитость увлекалась рисованием и посещала художественную школу, а к старшим классам решила связать жизнь с актерством. Родители не поддержали затею Ольги, но ее это не остановило. После окончания учебы она уехала в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Однако к моменту ее переезда вступительные экзамены уже закончились.

Несмотря на неудачу, Шелест не опустила руки. Она осталась в столице, поступила в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания и уже на первом курсе начала карьеру ведущей. Первые несколько лет Ольга активно работала в молодежных проектах, а в 1999 году в ее профессиональном пути случился новый поворот. Шелест начала вести передачу “Бодрое утро”, которая прославила ее на всю страну.

Счастье в личной жизни знаменитость обрела еще на заре карьеры. В 1997 году, работая на канале
MTV, она встретила своего будущего мужа – телепродюсера Алексея Тишкина. Влюбленные много лет жили в фактическом браке и не спешили ставить штамп в паспорте. Но все изменилось в 2013 году, когда Ольга впервые забеременела. Тогда влюбленные спонтанно зарегистрировали свой брак в США.

Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей: девятилетнюю Музу и семилетнюю Айрис. Девочки появились на свет в Америке и имеют двойное гражданство. Ольга Шелест редко рассказывает о личной жизни и тщательно оберегает близких от любопытных глаз. Несколько лет назад телеведущая перебралась за город вместе с семьей и поселилась в деревне в Одинцовском районе по соседству с Иваном Ургантом.

Последние годы Ольга Шелест удивляет поклонников не только новыми интересными проектами, но и внешними изменениями. В 2020 году знаменитость предстала перед публикой заметно постройневшей. По признанию ведущей, причиной стремительного похудения стал отказ от сахара. Звезда исключила сладкое из рациона ради своего здоровья и потеряла около семи килограммов за два месяца.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11.21 / Клетчатая куртка-рубашка в стиле ретро: несколько осенних образов с брюками, ботинками и не только

26.05.21 / Мэттью Перри возмутил фанатов, выпустив футболки с пропагандой вакцинации от коронавируса

01.02.21 / Mash удалил кадры с золотым батоном из видео о дворце под Геленджиком

19.07.22 / Надежда есть всегда – Опека просит не спешить сдавать детей в детдома при выявлении у них склонности к IT

16.10.21 / Глобальное потепление ведет к росту ожирения

16.05.22 / Мнение: Русская карма. Летим

11.10.20 / В России разрешили эвтаназию для иностранных граждан

31.07.22 / Мнение: Ликвидирован олигарх Вадатурский

19.02.21 / WADA запретила спортсменам, привитым «Спутником V», выступать на Олимпиаде

19.02.22 / В Смольном сожгли стул, на котором сидел Байден во время визита в Ленинград в 1979 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика