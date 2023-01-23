 

Молодого любовника Бабкиной застукали за флиртом с известной певицей: Какое удовольствие

23.01.2023, 17:00, Разное
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Не успела общественность обсудить интимные подробности отношений Надежды Бабкиной и ее молодого любовника Евгения Гора, которыми сама же артистка и поделилась не так давно, как стало известно, что союз 72-летней певицы и 42-летнего бизнесмена буквально висит на волоске!

И дело совсем не в сплетнях о том, что пара, итак проживающая раздельно, стала видеться еще реже из-за отъезда Гора за рубеж. Теперь на глаза пользователей Сети попались реальные факты: посреди белого дня Евгения спалили за, как сочли многие, флиртом с известной певицей.

Лолита Милявская поделилась в своем личном блоге видеороликом, в котором показала свой коттедж в Болгарии, куда отправилась в маленький “творческий отпуск”. Буквально через несколько минут под постом уже красовалась россыпь красных сердец, которых Евгений Гор не пожалел. В дополнение к смайликам молодой фаворит Надежды Бабкиной оставил для Лолиты Милявской комплимент, в котором восхитился домом певицы.

“Как у тебя красиво”, – поделился Евгений. В ответ на что Лолита сразу же написала, что привезла с собой его подарки. “Свечи твои в доме”, – отозвалась певица.

Интерьер особняка, как и его локация, стали предметом восторга подписчиков Лолиты. Но особенно теплых слов заслужили щурящееся от солнца лицо Милявской и довольная морда ее пса Боцмана.

“Какое удовольствие смотреть на лица, излучающие счастье! Так держать!”, – было написано в одном из комментариев под видео Лолиты Милявской, с которой, якобы, и флиртовал молодой партнер Надежды Бабкиной.


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