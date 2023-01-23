Скандалы: Днём с фонарём

В деле Антона Томина мэрия Химок и следствие называют разные суммы якобы причиненного ущерба

В подмосковных Химках продолжается судебное разбирательство по делу Антона Томина, обвиняемого в хищении 2,5 миллиона рублей в ходе исполнения госконтракта на установку уличного освещения. При этом в показаниях администрации Химок как потерпевшей стороны упоминается только ООО «Лебер Групп Регион», а сумма ущерба оценивается в 1,5 миллиона рублей.

В среду, 18 января, в городском суде г.о. Химки Московской области под председательством судьи Ольги Чихановой состоялось очередное заседание по «делу химкинских светильников». Напомним вкратце суть этого дела.

В 2019 году Антон Томин, действовавший по доверенности от ИП Савельева М. А., заключил договор субподряда с ООО «Лебер Групп Регион» (ЛГР) в лице генерального директора Ильи Липатова на осуществление электромонтажных работ по реконструкции уличного освещения в городском округе Химки Московской области. Прежде чем подписать договор, исполнитель предупредил, что указанные в техническом задании светильники «Волна ДКУ 100» российского производства не вписываются в смету, поскольку в реальности стоят дороже, чем было указано на бумаге (их закупочная цена на тот момент составляла 28 856 рублей, тогда как в техническом задании стояла цена 19 230 рублей). Чтобы уложиться в предусмотренный контрактом бюджет, коммерческий директор и учредитель ООО «ЛГР» Александр Буга подписал согласование на замену светильников на более дешевые Wolta STL-100W01 китайского производства. Работы были выполнены на семнадцати объектах. Претензий у заказчика не возникло, о чем свидетельствуют подписанные акты приемки.

Спустя полтора года правоохранительные органы возбудили уголовное дело против гендиректора ЛГР Ильи Липатова, вменив ему ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По мнению правоохранителей, в ходе выполнения госконтракта были похищены 2,5 миллиона рублей. Однако спустя некоторое время обвиняемым оказался уже не Липатов, а Томин, узнавший о существовании этого госконтракта уже в кабинете следователя.

Теперь суд пытается разобраться, куда же делись эти 2,5 миллиона рублей и при чем тут Антон Томин. Предыдущее заседание в декабре пришлось отложить из-за неявки в суд представителя потерпевшей стороны – администрации г.о. Химки.

На этот раз представитель химкинской горадминистрации в зале суда присутствовал, но это мало чем помогло делу. Выяснилось, что представлявший ранее потерпевшую сторону сотрудник сейчас находится на больничном, а присутствующий не знаком с материалами дела и поэтому не может ничего сказать по существу. Представитель администрации ограничился тем, что зачитал предыдущие показания потерпевшей стороны. После того как выяснилось, что представитель не может ответить по существу на вопросы прокурора и адвокатов, судья приняла решение отложить заседание до выздоровления сотрудника администрации, знакомого с этим делом.

В ходе заслушивания показаний представителя администрации г.о. Химки присутствовавший в судебном заседании журналист «Версии» отметил два момента, которые могут иметь значение для дальнейшего развития событий по этому делу:

потерпевшая сторона в своих показаниях упоминает только ООО «Лебер Групп Регион». Ни одного упоминания об отношениях между администрацией г.о. Химки или химкинским КБиО (Комбинат благоустройства и озеленения) и Антоном Томиным не прозвучало;

потерпевшая сторона называет сумму ущерба 1 522 906,74 рубля. В то же время сторона обвинения настаивает, что был причинен ущерб на сумму 2 524 996,74 рубля. Расхождение, однако, не копеечное – на целый миллион.

Волей-неволей напрашивается мысль о какой-то несогласованности позиций потерпевшей стороны и стороны обвинения. Адвокат обвиняемого Олег Кочиев прокомментировал эту, на первый взгляд, странную ситуацию:

«На стадии предварительного расследования показания давала начальник отдела судебно-претензионной работы управления правового обеспечения и судебно-претензионной работы Администрации г.о. Химки Коваленко Анна Владимировна. Она начала работать в этой должности с 02.10.2020 года, то есть в тот момент, когда, по мнению следствия, преступление уже было окончено. В настоящий момент она на больничном, поэтому не могла присутствовать. Что касается представителя, который был на минувшем заседании, то здесь все просто: он не в курсе дела, он не давал показаний во время следствия, он не знакомился с материалами. Более сказать о его осведомленности ничего не могу, отмечу только одно: в своих показаниях он не сказал ни слова о подсудимом, как в принципе и его начальник, Коваленко А.В., во время предварительного расследования».

Олег Казбекович также пояснил, откуда могло произойти столь значительное расхождение в оценках суммы предполагаемого ущерба.

«Следствие вменяет моему подзащитному хищение безналичных денежных средств, при этом само следствие рассчитывает ущерб так, как будто Томину А.С. были вручены светильники, и он их затем украл. Администрация г.о. Химки рассчитывает ущерб, исходя из того, что Администрация выделила деньги на установку светильников. Были установлены светильники по стоимости дешевле, как итог, Администрация рассчитывает ущерб из разницы между стоимостью заявленных в Техническом задании светильников и стоимостью установленных по факту светильников».

Тем не менее, странностей в этом деле все еще остается очень много, и «Версия» продолжит следить за развитием событий. Этот, на первый взгляд, частный случай на самом деле может оказаться лишь верхушкой айсберга, скрывающего весьма своеобразные отношения администрации городского округа Химки и частным бизнесом.

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”