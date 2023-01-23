 

В ДНР заявили об усилении ВСУ американскими и британскими наемниками под Донецком

23.01.2023, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские войска на Донецком направлении пополнились наемниками из США и Британии, сообщил представитель силовых ведомств Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель силового ведомства отметил, что, по разведданным, сейчас на Донецком направлении группировка войск, которая и так включала в себя иностранный контингент, пополнилась американскими и британскими наемниками, передает ТАСС.

Он добавил, что, по некоторым данным, иностранных групп несколько. Все они распределены по разным участкам фронта.

Ранее источники в ВСУ сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.20 / «Автомобилисты России» посчитали несправедливым законопроект о «гаражной амнистии»

31.08.20 / Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 120 тысяч человек

12.02.22 / «Очень плохо с уборкой»: инвалид-колясочник Быстрова высказалась о работе коммунальщиков в Петербурге

26.09.21 / Кулеба назвал речь Зеленского одной из самых сильных на ГА ООН

23.09.21 / “Максимальный саботаж”. Совет судей выдвинул нереальные и незаконные требования к членам Этического совета – юрист Жернаков

04.01.21 / Локдаун объявлен в Англии из-за коронавируса

15.02.21 / SRF – ядерная гонка вооружений снова началась

30.11.21 / “На групповуху перешла. Одуреть”, “Локация в порно-сцене”. Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами

10.07.21 / Жена убитого президента Гаити сделала заявление

13.10.20 / Правозащитник рассказал о новом увлечении Ефремова в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика