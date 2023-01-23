В ДНР заявили об усилении ВСУ американскими и британскими наемниками под Донецком

Украинские войска на Донецком направлении пополнились наемниками из США и Британии, сообщил представитель силовых ведомств Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель силового ведомства отметил, что, по разведданным, сейчас на Донецком направлении группировка войск, которая и так включала в себя иностранный контингент, пополнилась американскими и британскими наемниками, передает ТАСС.

Он добавил, что, по некоторым данным, иностранных групп несколько. Все они распределены по разным участкам фронта.

Ранее источники в ВСУ сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей.

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