 

Роскомнадзор отключил 350 тыс. сайтов с пиратским контентом в 2022 году

23.01.2023, 16:25, Новости дня
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Роскомнадзор закрыл доступ к почти 350 тыс. сайтам с пиратским контентом в 2022 году – на 17% больше, чем в 2021 году.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что в прошлом году поступило 12,5 тыс. определений Мосгорсуда и 38 тыс. заявлений правообладателей о защите авторских прав в интернете. После чего были приняты предварительные меры относительно порядка 350 тыс. сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем годом ранее.

В сообщении указано, что 85% владельцев сайтов самостоятельно приняли решение удалить нелегальные копии. При этом к 41 тыс. сайтам был ограничен доступ операторами связи из-за того, что пиратский контент не был вовремя удален.

Кроме того, около 38,6 тыс. ресурсов было разблокировано на основании определений Мосгорсуда об отмене таких мер.

В ведомстве также указали, что на законодательном уровне правообладатели могут во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. При получении отказа они имеют право подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Напомним, одной из основных проблем после ухода из РФ зарубежных сервисов и площадок является распространение нелицензионного контента. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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