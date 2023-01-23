Ветеран «Альфы»: Не стоит заставлять военных брить бороды в зоне СВО

Борода является символом мужественности для мусульман, поэтому во время проведения специальной военной операции не стоит принуждать российских военных ее сбривать, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя слова генерал-лейтенанта Виктора Соболева о необходимости запрета на ношение бороды военными в зоне СВО.

«Во-первых, да, действительно есть устав российской армии, в котором расписан внешний вид солдат, но мы находимся сейчас в режиме специальной военной операции. Сравнивать мирное время и военное нецелесообразно», – говорит Гончаров. Он призвал политиков не ругаться «из-за каждой бороды», поскольку сейчас всем россиянам необходимо быть «единым кулаком», стремящимся к победе.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев высказался за запрет на ношение бород военными в зоне боевых действий. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заставлять солдат брить бороды неправильно, поскольку это «провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».

«Кадыров совершенно прав – мусульмане придерживаются своих традиций. Борода для них – это не признак какого-то неуважения к гигиене, а символ мужественности. Поэтому если кто-то заставит солдат, а я думаю, что это невозможно сделать, сбрить бороду, то думаю, что мы получим резонанс, мягко говоря, не очень приятный. Это совершенно не стоит того, чтобы затевать бучу», – считает ветеран «Альфы».

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