 

Ветеран «Альфы»: Не стоит заставлять военных брить бороды в зоне СВО

23.01.2023, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Борода является символом мужественности для мусульман, поэтому во время проведения специальной военной операции не стоит принуждать российских военных ее сбривать, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя слова генерал-лейтенанта Виктора Соболева о необходимости запрета на ношение бороды военными в зоне СВО.

«Во-первых, да, действительно есть устав российской армии, в котором расписан внешний вид солдат, но мы находимся сейчас в режиме специальной военной операции. Сравнивать мирное время и военное нецелесообразно», – говорит Гончаров. Он призвал политиков не ругаться «из-за каждой бороды», поскольку сейчас всем россиянам необходимо быть «единым кулаком», стремящимся к победе.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев высказался за запрет на ношение бород военными в зоне боевых действий. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заставлять солдат брить бороды неправильно, поскольку это «провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».

«Кадыров совершенно прав – мусульмане придерживаются своих традиций. Борода для них – это не признак какого-то неуважения к гигиене, а символ мужественности. Поэтому если кто-то заставит солдат, а я думаю, что это невозможно сделать, сбрить бороду, то думаю, что мы получим резонанс, мягко говоря, не очень приятный. Это совершенно не стоит того, чтобы затевать бучу», – считает ветеран «Альфы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Машина из кортежа болгарского президента столкнулась с грузовиком, пострадали охранники

05.02.22 / В Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Резников сообщил, что “продолжение следует”

23.11.21 / “Оборот более 100 тыс. грн ежемесячно”. СБУ заблокировала сеть онлайн-мошенников, организованную заключенными

06.02.22 / “Создание предпосылок для эскалации напряжения”. Российские наемники усиливают свои позиции на Донбассе – украинская сторона СЦКК

26.05.21 / “Уронили, когда доставали из холодильника”. В белорусской колонии тело активиста отдали с забинтованной головой и сказали, что он умер от остановки сердца

30.09.20 / В Париже истребитель перешел на сверхзвуковую скорость. Жители города восприняли это как взрыв

02.07.20 / Китайская соцсеть Weibo удалила аккаунт премьера Индии

27.08.21 / “Помолитесь за него. Нам нужно чудо”. Годовалого племянника Стоун госпитализировали ночью из-за отказа органа

11.08.21 / США призвали Китай к диалогу по контролю над ядерным оружием

04.07.20 / Германия до 2038 года откажется от использования угля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика