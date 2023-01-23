 

В Италии назвали крайние сроки отказа от российского газа

23.01.2023, 16:10, Разное
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По словам главы крупнейшей национальной нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, Италия может полностью отказаться от российского природного газа к зиме 2024-25 года. Об этом он заявил в Алжире после встречи с премьер-министром Джорджи Малони.

Глава Enis подтвердил, что Рим серьезно настроен на расширение сотрудничества с Алжиром в рамках усилий по отказу от поставок российского газа. За два года назад Алжир поставил Италии около 21 млрд кубометров. Сейчас – 25 млрд, а в следующем году будет поставлять 28 млрд кубометров. В 2024-2025 годах объем еще вырастет, – отметил политик.

Ранее Дескальци заявил, что в 2023 году Италия сможет заменить около 80% российского импортного газа, что составляет 17,6 млрд кубометров.
Соглашение о дальнейшем расширении поставок газа на Апеннины, скорее всего, будет подписано во время нынешней поездки премьер-министра в Алжир. Ряд СМИ предполагает, что речь может идти об увеличении поставок газа до 35 млрд кубометров.

Алжир входит в десятку крупнейших газодобывающих стран мира. Компания Sonatrach, занимающаяся добычей, транспортировкой и продажей углеводородов, является одной из крупнейших не только в стране, но и в Африке.


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