 

Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес после развода с Томом Брэди

23.01.2023, 15:50, Разное
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Супермодель Жизель Бюндхен в полном порядке после завершения развода с Томом Брэди. Спустя три месяца после расставания она “по-новому” смотрит на свою жизнь и весело проводит время в Коста-Рике с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Инсайдер сообщил People, что модель чувствует себя отлично. Она в хорошей форме и продолжает вести активный образ жизни.

Жизель испытывает чувство обновления с вновь обретенной энергией и счастливыми перспективами на будущее. Ее жизнь так долго находилась в постоянном движении, а теперь она более упорядочена и оптимистична. 

С таким свежим взглядом на жизнь 42-летняя Бюндхен также готова вернуться к модельной деятельности.

Она очень взволнована своей карьерой в ближайшие несколько месяцев. Она занята принятием решений и чувствует себя счастливой и более уравновешенной, чем когда-либо за долгое время.

Мама двоих детей уже сделала шаги к тому, чтобы вернуться в модельный бизнес, снявшись в новой кампании Louis Vuitton, посвященной сотрудничеству модного дома с японской художницей Яей Кусамой. Это была первая съемка, в которой Бюндхен приняла участие с тех пор, как они с Брэди оформили развод в октябре прошлого года после 13 лет брака.

Напомним, о разладе в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября прошлого года. Позже Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. В частности, о ее отношении к тому, что Брэди в ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к разладу с супермоделью.


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