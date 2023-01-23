 

Съемки фильма с Алеком Болдуином продолжаются несмотря на инцидент со стрельбой

23.01.2023, 15:50, Разное
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Несмотря на то, что актеру Алеку Болдуину вряд ли удастся избежать наказания по уголовной статье за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс, в США продолжаются съемки вестерна “Ржавчина”. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление адвоката кинокомпании Rust Movie Productions Мелины Спэдаун.

Съемки фильма с господином Болдуином в главной роли и Джоэлом Соузой в качестве режиссера готовятся к завершению, — сказала она.

По словам Спэдаун, в съемочном процессе теперь будут участвовать инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза. Также на площадке будет запрещено применять любое оружие и боеприпасы.

Прокуратура штата Нью-Мексико приняла решение о том, чтобы предъявить Болдуину уголовное обвинение. За преступление ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов. Такое же наказание ждет и Ханну Гутьеррес Рид, которая отвечала на используемое на съемках фильма “Ржавчина” оружие. 

Напомним, несчастный случай произошел 21 октября 2021 года. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета во время съемок. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказалась одна боевая пуля. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер фильма. Несмотря на это в некоторых интервью Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок револьвера. В октября 2022 года стало известно, что актеру удалось договориться с семьей пострадавшей. А в ноябре он сам подал в суд на съемочную группу “Ржавчины”.


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