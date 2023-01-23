Рэнд Пол – левые СМИ и демократы намекают Байдену на невозможность баллотироваться на второй срок

В атмосфере скандала с обнаружением секретных документов Демократическая партия, по-видимому, стремится достаточно сильно надавить на Джо Байдена, дав ему осознать невозможность переизбрания, заявил сенатор Рэнд Пол в эфире Fox News. Когда президент наконец забудет о планах участия в президентской гонке 2024 года, партия начнёт искать нового кандидата, добавил политик.

Итак, один из более интересных аспектов скандала с секретными документами, что мы выяснили прошлой ночью: Байдена подставили неподконтрольные ему силы. Новый репортаж The New York Times заставляет поверить в это: «Решение президента Байдена и его советников держать обнаружение секретных документов в тайне на протяжении 68 дней было мотивировано, как оказалось, бесплодной надеждой на то, что министерство юстиции воспримет инцидент как не злоумышленную ошибку». Может быть, поэтому Байден был так раздражён вчера, когда заявил, что «там нет ничего такого!». Сейчас к нам присоединяется сенатор от Кентукки Рэнд Пол.

РЭНД ПОЛ, сенатор США: Здравствуйте, Лора.

Господин сенатор, верите ли вы в теорию, что происходит, как кажется, некая внутренняя попытка не дать Байдену участвовать в президентской гонке 2024 года?

РЭНД ПОЛ: Если взглянуть на актуальную новостную повестку, то в последнюю неделю или две будет видна поразительная разница в освещении темы секретных документов и в меньшей степени — истории с предъявлением Хантеру Байдену обвинений в коррупции. СМИ непоколебимо игнорировали это годами и вовсе не рассказывали о таком. Если нужно предположить, то представим, что мы в зале заседаний какого-нибудь левого новостного медиа: думаю, мы бы услышали, что сейчас они начали рассказывать об этом, потому что настало время начать выживать его с должности, дать ему понять, что больше он не может баллотироваться — в случае если он грозится пойти на второй срок. Думаю, многие из нас полагали, что он не будет этого делать, однако демократы и те, кто руководит информационным крылом Демпартии, хотят быть уверены, что на него достаточно сильно надавили и он знает, что не сможет больше избираться, а у них появится возможность искать другого кандидата.

Ещё большее недоверие вызвали комментарии директора ФБР Кристофера Рэя, который вчера был в Давосе. Давайте посмотрим.

КРИСТОФЕР РЭЙ, глава ФБР: Частный сектор продолжает развиваться. Что особенно важно, наращивается уровень взаимодейтсвия между частным сектором и правительством. Особенных успехов, как мне кажется, достигло именно ФБР.

Господин сенатор, расскажите в двух словах, тревожит ли вас такое хвастовство о сотрудничестве правительства с частным сектором?

РЭНД ПОЛ: На следующей неделе мы, в свою очередь, будем представлять законопроекты, направленные на предотвращение таких коллабораций. Нет ограничений на то, как мы можем влиять на правительство, однако мы не можем делать, что хотим, в отношении частных компаний. Тем не менее мой законопроект абсолютно точно будет способствовать предотвращению такого рода взаимодействия. ФБР не должно обсуждать слова людей, их мнения в вопросах ношения масок или вакцинации — это защищаемая свобода слова. Что бы вы ни говорили — политические, религиозные и другие взгляды — это часть свободы слова, которая защищается. И ФБР не должно быть вовлечено в какие бы то ни было обсуждения ограничения свободы слова.

Господин сенатор,рады были вас видеть, как и всегда! Спасибо большое.

Дата выхода в эфир 21 января 2023 года.