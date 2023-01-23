Independent – Джонсон посетил Украину, несмотря на призывы воздержаться от «поиска публичности»

Борис Джонсон совершил визит на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и призвал Запад «удвоить усилия» по поддержке Киева, пишет The Independent. Неожиданная поездка произошла на фоне разгорающегося скандала вокруг крупного кредита полученного Джонсоном на посту премьер-министра. В Великобритании политика осудили за «поиск публичности».



АР

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил неожиданный визит на Украину на фоне разгорающегося скандала вокруг взятого им кредита при помощи директора BBC Ричарда Шарпа, которого Джонсон позже рекомендовал на его нынешнюю должность.

Как пишет The Independent, в воскресенье бывший премьер прогулялся по пригородным районам Киева и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита Джонсон призвал расширить усилия по поддержке страны и «дать украинцам все необходимые инструменты» для победы над Россией, что назвал «единственным способом» положить конец конфликту.

«Для меня большая честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Страдания народа Украины продолжаются уже слишком долго… Сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все необходимые инструменты для завершения работы. Чем быстрее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира», — заявил Джонсон.

В Великобритании политика осудили за «поиск публичности», указав на то, что задача бывших премьер-министров «помогать поддерживать правительство Великобритании и оставаться на заднем плане».

Как полагает издание, бывший глава британского правительства не спрашивал у нынешнего премьер-министра Риши Сунака разрешения на этот визит, который, как отмечается, может быть направлен на подрыв авторитета его преемника и укрепление собственных позиций.

Впрочем, на Даунинг-стрит заявили, что там «поддерживают» очередной визит Джонсона на Украину. Пресс-секретарь премьер-министра заявил в воскресенье, что Сунак «всегда поддерживает всех коллег, показывая, что Великобритания поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать её».

Официальный представитель бывшего премьер-министра назвал целью визита Джонсона демонстрацию солидарности с украинским народом. Он подчеркнул, что Джонсон полностью поддерживает политику правительства Великобритании в отношении Украины, в том числе решение об отправке танков Challenger 2. На вопрос о том, кто именно оплатил его поездку, учитывая, что охрана бывших премьер-министров во время зарубежных поездок финансируется налогоплательщиками, представитель Джонсона ответил, что не может вдаваться в подробности «по соображениям безопасности».

The Independent напоминает, что четвёртый визит Джонсона на Украину состоялся после того, как Лейбористская партия потребовала расследования утверждений, опубликованных в The Sunday Times. По данным британской газеты, Шарп помог Джонсону, который на тот момент занимал пост премьера, обеспечить гарантии для кредита в размере £800 тыс. за несколько недель до того, как Джонсон рекомендовал его на должность председателя совета управляющих телеканала BBC.

Представители партии направили письмо уполномоченному по стандартам в парламенте Дэниелу Гринбергу, призвав разобраться, должен ли был Джонсон заявить о конфликте интересов. Теневой министр культуры Люси Пауэлл также обратилась к уполномоченному по государственным назначениям Уильяму Шоукроссу с просьбой расследовать назначение Шарпа.

Бывший глава государственной службы Боб Керслейк заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что здесь имел место конфликт интересов. Керслейк назвал участие Шарпа в переговорах о кредите «значительным отклонением от того, что должно происходить на самом деле».

Однако представитель Джонсона опроверг сообщения The Sunday Times, назвав их «чушью». По его словам, бывший премьер-министр не обращался к Шарпу за финансовой консультацией и все его финансовые договорённости «были должным образом задекларированы». Министр иностранных дел Джеймс Клеверли также прокомментировал скандал, настаивая на том, что Шарп получил работу «по заслугам».