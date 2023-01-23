Спецвойска

Заключенные, завербованные «Вагнером», получают помилование. Мы изучили их приговоры.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ангарский маньяк Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам лишения свободы за убийство 81 человека и недавно признавшийся еще в двух убийствах, изъявил желание отправиться на СВО.

— Какая у вас мечта? — задушевно спрашивает Попкова корреспондент иркутских «Вестей» Павел Марчуков.

— В армию попасть, — ухмыляется тот из-за решетки, которой он предусмотрительно отделен от добродушного интервьюера. Говорит, зимой, конечно, не хотелось бы, а как потеплеет — запросто, тем более военно-учетная специальность востребованная.

Интервью больше не доступно на сайте «ВГТРК-Иркутск», но его главный фрагмент имеется на иных ресурсах. Жаль, короткий: неизвестно, записал ли себе в резюме маньяк иные конкурентные преимущества — службу в милиции, работу в ЧОП или доброжелательность, за которую в РОВД его называли Миша-Улыбка.

Официальных комментариев не последовало, лишь Telegram-канал программы «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на источник в силовых структурах написал, что мечте маньяка сбыться не суждено.

Михаил Попков. Фото: tengrinews.kz

Впрочем, если сложится иначе, удивляться не придется:

за 10 месяцев спецоперации информация о том, что зэки в ней принимают самое активное участие, из утечек и слухов превратилась во вполне легальный контент, которым не брезгуют госСМИ.

При этом официальный правовой статус этого контингента остается невыясненным: несмотря на ряд законодательных инициатив по легализации вербовки таковых в зону боевых действий, ни один публичный нормативный акт по-прежнему не разрешает извлекать осужденных из мест лишения свободы, вооружать и тем более отпускать на свободу после завершения контракта. А именно это обещают рекрутеры. Да и как совсем недавно заявили высокопоставленные лица Министерства обороны, к регулярной армии все эти персонажи не имеют отношения.

Мы изучили биографии некоторых заключенных — участников СВО, данные которых удалось верифицировать, используя официальные сообщения и сведения о награждении или гибели этих людей. Те из них, что выживают, согласно публикациям пропагандистских источников, в колонии могут и не вернуться (тут понятен интерес дважды «пожизненника» Попкова).

Рыжий из пресс-хаты

«ИК-7, Великий Новгород. <…> Всё хорошо, всё отлично, двигаемся вперед» — видеозапись, участники которой представляются заключенными колоний строгого режима № 7 и 9 Новгородской области, появилась в Сетях в середине августа. Первые сообщения, что заключенных вербуют на СВО, начали приходить еще в апреле, но верифицировать их было невозможно. На запросы СМИ (в том числе наши) ФСИН просто не отвечала. Опровержения транслировались устами членов ОНК, в частности петербургской и ростовской.

В эфире госканала сообщение об участии спецконтингента в спецоперации прозвучало 6 августа — в программе Никиты Михалкова «Бесогон». На «России-1» Михалков рассказал историю Константина Тулинова, который якобы погиб в Донбассе 14 июля, а на фронт будто бы отправился до истечения срока наказания, подав соответствующее прошение. А теперь «посмертно помилован и приравнен к участникам боевых действий».

На следующий день материал о награждении Тулинова медалью «За отвагу» со ссылкой на программу Михалкова появился на сайте RT.

Фото: соцсети

После этого в ответ на обращение шести членов СПЧ к генпрокурору с просьбой разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия наказания участники СВО (если это правда), пришел ответ из ФСИН России: законных оснований для отправки заключенных в зону боевых действий нет.

В ноябре, накануне встречи членов Совета с президентом Путиным, из его состава был исключен ряд правозащитников и журналистов, в том числе четверо из шести подписавших это обращение.

Отголоском событий выглядит осенняя инициатива башкирского Курултая (местный региональный законодательный орган) об отсрочке от наказания заключенным на время участия в СВО с дальнейшим освобождением от наказания либо заменой на более мягкое по решению суда. В настоящее время следов этого проекта, долженствовавшего придать законный вид вербовке зэков, на сайтах ни Госдумы, ни Курултая нет.

Ранее в Совфеде говорили о разработке законопроекта, который предлагает разрешить участвовать в боевых действиях осужденным. Но в открытых источниках сведения о его рассмотрении также отсутствуют.

За что же сидел первый из деанонимизированных заключенных Константин Тулинов? Последний раз (до этого было семь судимостей за разбой, угон, покушение на убийство и др.) — за сопряженные с вымогательством издевательства над сокамерниками в «пресс-хатах» «Крестов».

Дело было возбуждено после публикаций в Сети видеоархива тюремных пыток и дошло до суда: в мае 2021 года Тулинов по кличке Рыжий и еще двое заключенных получили приговор по статье о вымогательстве с применением насилия в составе группы лиц. Тулинова приговорили к 5 годам и 8 месяцам строгого режима. Что не помешало рецидивисту из петербургской ИК-7 «Яблоневка» оказаться на передовой. По сообщениям журналистов, «Яблоневка» была первой колонией, куда рекрутировать зэков приезжали представители ЧВК «Вагнер».

«За дезертирство — расстрел»

Скриншот с видео, на котором выступает человек, похожий на Евгения Пригожина

В сентябре в Сети появилась видеозапись, на которой перед людьми в тюремной робе выступает человек, похожий на Евгения Пригожина, с тремя звездами Героя на груди. Предприниматель, выигравший суды со СМИ, предположившими его причастность к ЧВК «Вагнер», во время СВО не только перестал ее отрицать, но и в ответ на запрос «Бумаги» рассказал, как создавал «Вагнера» в 2014 году. Пиар-стратегия бизнесмена радикально изменилась: максимально непубличный ранее — теперь он появляется на видео и через пресс-службу «Конкорда» дает комментарии о ходе боевых действий в Украине и роли в них вагнеровцев.

Тем не менее эта структура ни разу не подтвердила и не опровергла то, что на упомянутой записи (ее появление в Сети выглядит уже не как утечка, а как маркетинговый ход) именно Пригожин.

На видео человек в камуфляже называет себя представителем ЧВК «Вагнер» и оглашает условия службы: запрет на отступление, сдачу в плен, на потребление алкоголя и наркотиков; контракт продлится полгода, затем — помилование («вариантов вернуться на зону нет никаких»).

Также сообщается, что компания располагает авиацией, танками и системами залпового огня. Напомним, в РФ деятельность подобных вооруженных формирований никаким законом не регламентирована. Это серая зона. Кстати, именно так — Grey Zone — называется телеграм-канал, который регулярно постит новости и видео о деятельности «Вагнера».

В этой программной речи упоминается, что заключенные будто бы стали приезжать на СВО уже летом: 1 июня 40 рецидивистов из петербургской колонии строгого режима якобы участвовали в штурме Углегорской ТЭС — тепловой электростанции в Светлодарске Донецкой области. По официальной версии, штурм вели в июле совместные силы «народной милиции ЛНР», ВС РФ и ЧВК.

Еще один важный тезис — смертная казнь за дезертирство (Делаем отметку: «дезертир» — и после этого следует «расстрел»).

Действующий закон определяет максимальное наказание за него — 15 лет лишения свободы, и применяется оно лишь к военнослужащим, а ЧВК не входит в структуру Минобороны.

О якобы имевших место внесудебных казнях сослуживцев рассказывали люди, представляющиеся экс-бойцами «Вагнера». В публичном поле нет сведений о какой-либо процессуальной проверке такого рода сообщений. Нет и сведений о реакции правоохранительных органов на ноябрьское видео казни якобы бывшего заключенного Евгения Нужина, которого забивают кувалдой в наказание за сдачу в плен и переход на сторону Украины. И снова члены СПЧ обратились к главе СКР Бастрыкину с требованием проверить достоверность этих сведений. Ответа не последовало.

Что известно о Нужине? Человек с такими данными (и внешне похожий на персонажа видео) действительно отбывал наказание за убийство в скопинской колонии (Рязанская область). На свободу он мог выйти в 2027 году. Нужину осенью было 55 лет, он бывший офицер внутренних войск, уроженец Темиртау.

Евгений Нужин. фото: соцсети

В начале сентября украинские журналисты опубликовали видеозапись интервью якобы Евгения Нужина, который сообщает, что летом в колонии был завербован в ЧВК, а затем сдался в плен. В эфире признанного в РФ иноагентом «Дождя» советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Нужин передан российской стороне в рамках обмена. Блогер и бывший советник спикера Госдумы Володина Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале утверждала, что у ЧВК будто бы есть собственный обменный фонд. Официальных подтверждений и опровержений этого не было.

Опубликовавший видео казни — или ее инсценировки-пугалки (так полагает правозащитник Ева Меркачева) — канал Grey Zone уверяет, что это «исконно вагнеровское наказание». Пассаж явно отсылает к расследованию «Новой газеты» о садистской казни дезертира из армии Асада, осуществленной предположительно вагнеровцами в Сирии. На опубликованном нами видео убийцы орудуют кувалдой, затем отрезают жертве голову и сжигают тело. СК расследовать ситуацию не стал, сославшись на то, что вообще непонятно, где это было снято, хотя «Новая газета» представила все имеющиеся в нашем распоряжении доказательства и даже идентифицировала подозреваемых.

Павел Николин. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Еще одна история о предполагаемом дезертирстве рекрутированных заключенных — из Новошахтинска Ростовской области, где в начале декабря человек в камуфляже обстрелял троих полицейских из автомата, ранив одного из них. Тогда в городе закрыли детские сады и школы, перекрыли дороги, а жителям рекомендовали не выходить из дома, пока силовики прочесывали местность. Злоумышленника задержали на заброшенной свиноферме, им оказался 38-летний Павел Николин, ранее отбывавший срок в уфимской колонии ИК-4 за кражу и разбой. Это его не первая судимость: в 2016 году Николин был приговорен к 3,5 года лишения свободы за ограбления офисов микрозаймов. К тому времени он уже имел статус рецидивиста.

В суде Николин заявил, что служил в группе «Вагнер», но якобы заблудился, незнамо как пересек границу и открыл огонь по полицейским, приняв их за украинцев.

Суд арестовал его до февраля, возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь полицейского и незаконный оборот оружия.

Реальные сроки и секретные награды

Еще одна деталь из сентябрьского выступления «человека в камуфляже»: погибших похоронят на Аллеях Героев в городах, которые они укажут в завещаниях, либо рядом с часовней «Вагнера» в Горячем Ключе.

Похороны Дмитрия Меньшикова. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Этот тезис получил развитие в декабре в связи с историей еще одного бывшего заключенного — погибшего и награжденного медалью «За отвагу» Дмитрия Меньшикова. Уроженец Архангельской области Меньшиков отбывал наказание в колонии Рязанской области за сбыт наркотиков. А затем оказался на СВО. О его похоронах сообщило РИА «Новости» — в связи с предшествовавшим церемонии конфликтом. Представители ЧВК требовали от петербургских властей оборудовать для похорон «Аллею Доблести» на Белоостровском кладбище, где таковая попросту отсутствовала, а у Меньшикова вдобавок не было статуса военнослужащего.

Пригожин пожаловался спикеру Госдумы Володину. Аллею «выделили».

Что до часовни в Горячем Ключе, то она появилась в 2018 году на строго охраняемой территории в 20 км от тренировочной базы «Вагнера» в Молькино. Спутниковые снимки позволяют разглядеть близ нее захоронения.

Вначале собственником участка значилось некое «Эксклюзив технолоджи», затем территория перешла в ведение «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», которой руководит Андрей Трошев. Его данные совпадают с именем одного из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Седой. Признанная в РФ иноагентом Русская служба BBC опубликовала фото, на котором Трошев со звездой Героя на груди стоит по правую руку от Владимира Путина, также на снимке и другие предполагаемые руководители ЧВК: Андрей Богатов, Александр Кузнецов и сам «Вагнер» — Дмитрий Уткин.

Групповой снимок вместе с Путиным. Андрей Трошев — второй слева, Дмитрий Уткин крайний справа. Фото: wikiwarriors.org

Трошев — выпускник Ленинградского артиллерийского училища, служил в Афганистане, затем в питерских ОМОНе и СОБРе. Подпись именно этого человека стоит на документах под шапкой «Лиги» о представлении погибших зэков к госнаградам — чаще всего это медаль «За отвагу».

Отметим, что «отважная» медаль вручается указом президента страны. На официальном портале правовой информации с апреля 2022 года, когда появились первые сообщения о вербовке заключенных, до нынешнего времени можно найти 36 указов о награждении госнаградами РФ, в том числе посмертно (например, майский — о награждении орденом Мужества Арсена Павлова (Моторолы) или августовский — Дарьи Дугиной. Но ни одного из живых или погибших заключенных, наградные документы которых появились в СМИ или соцсетях, в этих списках нет. Можно предположить, что награды выписываются секретными указами.

Например, не имеется сведений о награждении Олега Дзарахохова, о гибели и представлении к награде которого писали многие СМИ. Этот человек погиб в ноябре под Бахмутом. А известен под кличкой Колобок. В 2016 году в Северной Осетии он был приговорен к 19 годам строгого режима за убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия и руководство преступной группировкой. Это было минимальное наказание: суд учел, что Колобок сдал других членов банды Джако (Аслана Гагиева), в которую входила его криминальная группа.

ВОТ ЛИШЬ ЧАСТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ДЗАРАХОХОВА, ОПУБЛИКОВАННАЯ НА САЙТЕ СУДА:

«22 августа 2012 года, получив указание от своего непосредственного руководителя, Дзарахохов совместно с участниками возглавляемой им банды с использованием двух пистолетов калибра 9 мм совершили покушение на убийство Руслана Бдайциева. 13 июня 2013 года, получив от «Джако» приказ о совершении убийства Торчинова, О. Дзарохохов совместно с участниками возглавляемой им банды в г. Беслане во время похорон с использованием автомата конструкции Калашникова совершили покушение на убийство Тамерлана Торчинова, убийство Аслана Торчинова и Албега Плаева, а также причинили тяжкий вред здоровью Асланбеку Торчинову»…

Олег Дзарахохов. Фото: osnova.news

Всего участники банды Гагиева убили около 80 человек. Если бы не СВО, Колобку оставалось сидеть еще более 10 лет.

Вот еще один посмертно представленный к медали «За отвагу» вагнеровец из числа бывших зэков: Юрий Угрин из Архангельской области. Погиб также в ноябре. Осужден весной 2020 года на 5 лет и 6 месяцев за похищение человека совместно с вовлеченным в преступление несовершеннолетним.

36-летний Сергей Назаренко погиб 12 октября в Луганской области. Отбывал наказание в Кировской области, осужден в 2019 году за разбой в особо крупном размере в составе преступной группы. Посмертно награжден орденом Мужества.

Еще одна посмертная медаль «За отвагу» — Сергею Кадацкому, бывшему ростовскому полицейскому, в 2018 году осужденному на 15 лет за убийство жены и покушение на убийство тестя. 11 июля 2017 года на таганрогской трассе пьяный майор полиции из карабина с оптическим прицелом несколько раз выстрелил по машине, в которой находились его жена и тесть. При задержании повторял: «Я же мент!»

Медаль «За отвагу» Ивану Непаратову

Награжден посмертно и Иван Непаратов, главарь подмосковной ОПГ, получивший 25 лет за убийство, разбой, вымогательства. Ему оставалось сидеть в псковской колонии строгого режима еще десятку. Непаратов убил трех своих знакомых, которые не вернули долги, задушил женщину, убил нерадивого сообщника (нанес 88 ударов ножом).

Сведений о награждении 55-летнего Игоря Куска нет в открытых источниках, зато есть репортаж с его похорон в Татарстане. Они были обставлены пышно, с участием чиновников, хоровым пением «Синевы» и траурным салютом. Ветеран Афгана и лидер ОПГ не досидел 16 лет: в 2015 году его приговорили к 23 годам строгача за бандитизм и убийства. Срок не первый. ОПГ «Кусковские» гремела с конца 90-х до середины 10-х. Из колонии в Сызрани пошел в ЧВК. На похоронах, где, как утверждают журналисты, насчитали до 800 человек, а траурный кортеж был столь велик, что парализовал движение в Нижнекамске, Куска вспоминали как «яркую личность», «воспитателя молодежи» и предлагали назвать школу его именем.

Похороны Игоря Куска. Фото: соцсети

«Нашел друзей, замечательная работа!»

Полагать, что судьба зэка, завербовавшегося в ЧВК, — лишь посмертная награда (а о мертвых — либо хорошо, либо ничего) — ошибочно. В январе телеграм-канал RT сообщил о возвращении и помиловании более чем сотни российских заключенных — участников СВО.

На видео группа мужчин выходит из самолета и садится в автобусы. Некоторые с открытыми лицами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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