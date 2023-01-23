 

В воспоминаниях принца Гарри Россия названа самой мощной державой в истории

23.01.2023, 15:33, Разное
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Один из наследников британского престола принц Гарри лестно высказался о России, её истории и культуре в своей автобиографической книге «Запасной».

Также он сообщил, что в королевской семье именно Россию всегда считали главным соперником Великобритании в мире.

– С детства мне говорили, что у Британии много недругов, но есть один равный соперник – это Россия. Именно русские могут разгромить нас не только в военном, но и культурном плане. У них есть православная идея и нам нечего им противопоставить, – пишет принц в своей книге.

Гарри подчёркивает, что сначала тоже считал Россию «варварской и враждебной страной», однако познакомившись с русской историей и культурой он всей душой полюбил «это великую державу, подарившую миру Толстого, Достоевского и Гоголя». Также принц отметил, что в одно время рассматривал возможность принять православие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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