Прическа «Викинг»: голландские косы, френч-твист и другие варианты

Викинги – скандинавские мореходы, суровые и твердые характером. Их жены, под стать мужьям, не были мирными домохозяйками – уникальный стиль одежды и прически делал их образ устрашающим и воинственным. В 2023 году появился тренд на смелые прически в стиле женщин-викингов: идеи ищите на фото.

Скандинавский флер

Боковые косы – одна из самых распространенных причесок викингов. Они использовались, чтобы убрать волосы с лица во время боя или работы. Их можно украсить декоративными элементами: бисером или кольцами.

Viking Faux Hawk, или «искусственный ястреб» – прическа для женщин, которым близка скандинавская культура. Эта прическа достигается имитацией ирокеза – волосы по бокам выбриваются, а центральная часть остается длинной.

Женщины-викинги не боялись показать свою смелую сторону, если речь шла об их волосах. Они носили дреды, которые были символом могущества и позволяли уберечь волосы от запутывания. То же самое можно сказать и о веревочных косах – одной из самых известных причесок викингов. Вариацией этих причесок является стиль «викинг боб».

Если вы не готовы к смелым экспериментам – добавьте в прическу пряди викингов – косы, закрепленные металлическим зажимом или кольцами. Пучок викингов носят на затылке, украшая косами.

Самым классическим вариантом является плетеная корона – простой и элегантный способ укладки волос любой длины и текстуры.

Если вы ищете смелую прическу викингов, попробуйте конский хвост. Его можно носить как с косами, так и без. Двойные косы это смелая и стильная прическа, которая подходит для повседневной носки и торжественных случаев.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Еще одна прически викинга, которая подходит женщинам с длинными волосами – пучок со сложной косой. Голландские косы еще называют обратными французскими.

Главное правило – заплетать их назад, от лица. Такую прическу легко сделать, используя шпильки-невидимки. Популярный вариант – это рыбьи косы: свободные или тугие, выбор за вами.

Френч-твист – это отличный вариант для обладательницы длинных волос. Дерзайте и примите свою внутреннюю скандинавскую богиню!