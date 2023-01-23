 

Серьезные перемены: бросившая мужа Утяшева показала толпе свою промежность

23.01.2023, 15:30, Разное
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Прославленная спортсменка, Заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в 2012 году вышла замуж за резидента Comedy Club Павла Волю. Она родила юмористу двух наследников: сына Роберта и дочь Софию.

После завершения карьеры гимнастка не ушла из спорта, а стала комментатором. Кроме того, у нее есть проекты на телевидении. Конечно, совмещать творческую деятельность и семейные заботы зачастую удается с трудом. Меж тем, Ляйсан Утяшева не только все успевает, но и активно делится с поклонниками подробностями личной жизни.

Так, гимнастка шокировала фанатов, наглядно продемонстрировав, насколько серьезные перемены произошли в ее жизни за 37 лет. Телеведущая опубликовав в социальных сетях снимки, отражающие важные для ее биографии моменты. Поклонники звезды увидели десять фотографий.

На одной из них Ляйсан Утяшева задрала ногу и продемонстрировала толпе свою промежность. Благо, спортсменка была одета в этот момент. На другом кадре она путешествует с ребенком, бросив мужа. На третьем снимке Павел Воля снова в компании жены и детей.

С помощью этих фото Ляйсан Утяшева объяснила поклонникам, как менялась ее жизнь. Она подчеркнула, что до 30 в приоритете были тусовки, после – дети. После 35 гимнастку заинтересовала тема здоровья, а теперь она ждет 40-летия.


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