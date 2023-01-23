Скандалы: На три дома

Резидент США Герман Греф зарегистрировал в Британии компанию Sbercoin

Точнее некто Herman Gref засветился владельцем британской компании Sbercoin LTD. Ни сам Греф, ни пресс-служба банка не торопятся комментировать публикации об этом, появившиеся на фоне отчёта о показателях «Сбера» в 2022 году. Невозможно читать эти новости по отдельности, ведь крупнейший банк России платит куда меньше налогов, чем кредитные организации в Европе.

Прошлый год не был простым для российской экономики, но крупнейший розничный банк страны показал блестящие результаты. Чистая прибыль «Сбера» составила 300 млрд руб. Портфель розничных кредитов вырос до 12 трлн руб., корпоративных – до 18,8 трлн руб. (в обоих случаях рост более чем на 12%). Вклады физических лиц достигли суммы 18,3 трлн руб. (рост на 7%), юридических немного снизились – до 8,7 трлн руб.

Никакой информации о Sbercoin LTD в отчёте банка обнаружить не удалось. Однако данные об этой компании действительно содержатся в британском реестре юридических лиц. По всей видимости, она могла быть связана с неким личным проектом Германа Грефа за границей.

Крипта и Хасис

Компания с ограниченной ответственностью Sbercoin была зарегистрирована в Кардиффе 5 января 2021 года. В качестве её директора и крупнейшего учредителя (более 75% капитала) в реестре фигурировал некто Herman Gref – гражданин России и налоговый резидент США, родившийся в феврале 1964 года (месяц и год рождения также совпадают с данными главы Сбербанка). Во всяком случае, такой вывод можно сделать из документа, который распространяется в Телеграмм каналах.

Учредитель Sbercoin LTD заявил следующие виды деятельности: деятельность паевых фондов, деятельность по организации торговли на финансовых рынках, деятельность по управлению ценными бумагами. Вполне вероятно, что компания могла быть связана с планами «Сбера» выпустить собственную криптовалюту, о которых стало известно в августе 2020 года.

21 июня 2022 года британские власти ликвидировали компанию Sbercoin. Уместно предположить, что это было связано с антироссийскими санкциями.

«Убийца биткойна» (так СМИ называли Sbercoin пару лет назад) так и не появился на свет. В связи с этим комментаторы в сети часто критикуют широко разрекламированные планы Германа Грефа по превращению Сбербанка в IT-корпорацию. Одни вспоминают о многомиллиардных убытках, которые принесла экосистема «Сбера» в 2021 году. Другие – о том, что значительную часть этого бизнеса, государственный, в общем-то, банк пытается вести с участием зарегистрированных за границей стартапов.

Как мы помним, Лев Хасис – один из ближайших соратников Грефа, отвечавший в Сбербанке за электронную коммерцию, – весной прошлого года перебрался в США. Примерно в это же время британский регулятор уведомил Sbercoin LTD о намерении исключить её из реестра в принудительном порядке. Вполне возможно, Хасис, к слову, являющийся гражданином Соединенных Штатов, отправился спасать активы своего шефа.

Вопрос о гражданстве и 8%

Явный интерес Германа Грефа к международным бизнес-проектам вряд ли можно считать сенсацией. Если учредителем Sbercoin LTD действительно выступал он, а не его полный тезка, это всё ещё не означает, что он является гражданином США или имеет вид на жительство в этой стране. Однако госбанкир вполне мог бы быть её налоговым резидентом, предоставившим властям Британии документ, подтверждающий наличие недвижимости в Штатах, выписку с американского банковского счета или даже счет за коммунальные услуги.

Согласитесь, в противном случае он бы явно не упустил возможности публично «приложить» США – как минимум за санкции против России. Герман Греф мог бы не только опровергнуть, но и в целом выразить своё отношение к наличию у россиян американского резидентства на фоне нынешних событий. Однако ни он, ни его пресс-служба до сих пор не выразили желания прокомментировать ситуацию вокруг Sbercoin Ltd.

Публикации в телеграм-каналах об этой британской компании, породили куда более важную дискуссию: насколько ситуация в «Сбере» соответствует нынешней обстановке в стране? За прошлый год банк получил 300 млрд рублей прибыли и, насколько можно понять, продолжит инвестировать её в развитие своего небанковского бизнеса, способного, помимо прочего, приносить гигантские убытки. При всём при этом доля налогов в доходах от операционной деятельности «Сбера» не превышает 8%. Для сравнения: у золотодобывающих компаний – 20%, «Газпрома» – 38%, нефтяных компаний – более 50%.

Сейчас банки, по сути, оказались в привилегированном положении по сравнению с производственным сектором – не только в России, но и в Европе. Процентные ставки растут, и правительства стран ЕС все больше задумываются об изъятии сверхдоходов банковского сектора. Например, Венгрия ввела дополнительный налог, применяемый к чистой выручке банков (10% на 2022 г., 8 на 2023 г.). В Испании в конце 2022 года был одобрен налог в 4,8% на чистые процентные комиссионные доходы. Быть может и в России целесообразно рассмотреть вопрос повышения налоговой нагрузки крупнейшего банка страны?

Алексей Привалов

Оригинал материала: “Наша Версия”