В Одессе для мобилизации используют машины скорой помощи
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В Одессе для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи, об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Мужчин призывного возраста забирают прямо с улиц в кареты скорой помощи и везут в центр комплектования и спецподдержки, передает RT.
Один из таких моментов попал на видео. В ролике мужчину затолкали в минивэн люди в форме и увезли в неизвестном направлении. В областном военкомате подтвердили СМИ, что так действовали сотрудники комиссариата.
До этого СМИ сообщали, что в Киеве военнообязанным повестки вручать работники коммунальных служб.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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