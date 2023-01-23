 

В Одессе для мобилизации используют машины скорой помощи

23.01.2023, 14:54, Новости дня
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В Одессе для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи, об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Мужчин призывного возраста забирают прямо с улиц в кареты скорой помощи и везут в центр комплектования и спецподдержки, передает RT.

Один из таких моментов попал на видео. В ролике мужчину затолкали в минивэн люди в форме и увезли в неизвестном направлении. В областном военкомате подтвердили СМИ, что так действовали сотрудники комиссариата.

До этого СМИ сообщали, что в Киеве военнообязанным повестки вручать работники коммунальных служб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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