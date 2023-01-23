 

Ким Карадшьян выступила с лекцией перед студентами Гарварда

23.01.2023, 14:20, Разное
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Светская львица и предпринимательница Ким Кардашьян провела двухчасовую лекцию в Гарвардской школе бизнеса (HBS). Во время выступления известная бизнес-вумен рассказала о своей истории успеха и обсудила коммерческую составляющую бренда корректирующего белья Skims. На лекции также присутствовал соучредитель марки Йенс Греде, который тоже обратился к студентам. 

Издание People со ссылкой на заявление одной из студенток уточняет, что Кардашьян обсудила с учениками все свои бизнес-проекты. В их числе не только Skims, но и фонд прямых инвестиций для поддержки начинающих предпринимателей SKKY Partners. Ким поделилась кадрами в социальных сетях, на которых она позирует на фоне Гарварда в черном костюме Magda Butrym в полоску.

Мы с моим партнером рассказали о маркетинге, наших проблемах и наших самых больших победах. Я так горжусь Skims, а мысль о том, что этот курс изучают в Гарварде, просто сводит с ума, – написала звезда.

Издание BuzzFeed отмечает, что не совсем корректно утверждать, что в Гарвардской бизнес-школе изучают именно этот курс. Его преподают на одной из коротких интенсивных программ продолжительностью четыре дня. Разумеется, некоторые пользователи сети раскритиковали появление звезды в университете. Один из них написал: 

Гарвард больше не Гарвард. 

Ранее фанаты осудили Ким Кардашьян за покупку ожерелья принцессы Дианы. Пользователи социальных сетей считают, что звезда пытается раскрутиться на памяти о великих женщинах.


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