Москва обиделась – РФ вышлет эстонского посла и понизит уровень дипотношений с Таллином

В ответ на решение Эстонии сократить численность состава российского посольства в Таллине Москва приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию. Как передаёт ERR, в заявлении МИД РФ также говорится, что руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией.



AP

Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года. Как передаёт ERR, соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте МИД России. В нём также говорится, что руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией.

В заявлении отмечается, что такая мера является ответным шагом на решение Эстонии сократить численность состава российского посольства в Таллине.

Согласно заявлению, 23 января в российский МИД был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре, которому было заявлено о «решительном протесте в связи с действиями эстонских властей» и о том, что Лайдре следует покинуть Россию 7 февраля 2023 года.

Как напоминает портал, Эстония 11 января приняла решение сократить состав российского посольства в Таллине с 1 февраля 2023 года до восьми дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. В настоящее время в российском посольстве работает 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса. В МИД Эстонии отметили, что таким образом будет обеспечен паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве. В РФ после этого пообещали принять ответные меры.