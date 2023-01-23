 

Песков: В настоящем нет никаких условий для переговоров России и Украины

23.01.2023, 13:30, Новости дня
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Сейчас нет никаких условий для переговоров Москвы и Киева ни де-факто, ни де-юре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о юридических обоснованиях невозможности переговоров со стороны украинского режима, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что о возможности ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не может быть и речи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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