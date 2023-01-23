Мнение: Как там Никита

“Режиссер Никита Михалков стремительно идет на поправку”. Ну слава богу, хоть какая-то хорошая новость.

“Отмечается, что в настоящий момент у него нормализовались температура и давление. Тем не менее жесткое дыхание и кашель остались на фоне поражения всех отделов легких.

Новостями о состоянии здоровья Михалкова поделился друг режиссера актер Александр Адабашьян.

По его словам, оно “значительно улучшилось” в сравнении с показаниями недельной давности. Однако до выписки, как уточнил актер, еще долго, хотя и сам Михалков к этому не стремится, а планирует полностью вылечиться”.

Как по мне, признак глубочайшего вывиха русского общественного сознания – вот этот постоянный зуд-стремление ждать чьей-то смерти и радоваться чужим смертям. В умирающей стране выглядит совсем уж дико.