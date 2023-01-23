В ЕС заявили о разных вариантах использования российских активов

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что существует множество вариантов того, что делать с замороженными российскими активами на сумму 300 миллиардов долларов.

“У нас есть российские активы на сумму 300 миллиардов евро. Я уже несколько месяцев выступаю за то, чтобы с этими активами можно было поступить в соответствии с правовыми принципами”, – заявил Мишель, добавив, что есть много вариантов действий, но не стал их раскрывать.

По его словам, замороженные российские активы, а также возможность их конфискации и использования для восстановления Украины являются “критически важным вопросом”.

Ранее Шарль Мишель заявлял, что готов рассмотреть возможность управления активами Центрального банка РФ на сумму 300 миллиардов долларов для получения прибыли, которая могла бы быть использована для восстановления Украины.

Урсула фон дер Ляйен, бывшая глава Европейской комиссии, заявила, что ЕК предложила создать структуру для управления замороженными российскими деньгами. По оценкам ЕК, за время конфликта Украина потеряла 600 миллиардов евро. Ранее Запад заблокировал около 300 миллиардов евро Центрального банка РФ и 19 миллиардов частных российских средств. Фон дер Ляйен заявила, что эти средства могут быть использованы после отмены санкций для компенсации за ущерб, нанесенный Украине.

Эльвира Набинуллина, председатель Центрального банка России, заявила в апреле, что российские власти начали готовить судебные иски за замораживание отечественных резервов. Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России) в интервью РИА Новости комментируя возможность передачи Киеву замороженных российских средств, отметил, что Америка и Европа потеряют доверие собственников, так как присвоят то, что им не принадлежит. Он также отметил, что арест самолетов, конфискация имущества и санкции против российских бизнесменов – все это признаки падения непоколебимости частной собственности на Западе и опасность для ведения там бизнеса.