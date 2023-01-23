 

Пелагея показала кадры с празднования 6-летия дочери

23.01.2023, 12:58, Разное
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Певица Пелагея души не чает в своей дочери Таисии и по поводу ее 6-летия устроила масштабный праздник. Детская вечеринка прошла в тематике “Алисы в стране чудес”, и развлекали гостей герои легендарной сказки Льюиса Кэрролла. Фотографиями с мероприятия 36-летняя артистка поделилась в соцсетях. Пелагея подписала пост так: 

Тасю — с прошедшим днем рождения! Чудесную мама с бабушкой девочку воспитали! Добрую, милую, любящую, умную, талантливую! Пусть растет и дальше таким чудесным человечком!

На 6-летие Таисии ее семья пригласила друзей девочки. Ярким акцентом мероприятия стал тематический трехъярусный торт. По веселым кадрам можно заметить, как девочка была счастлива в тот день. Поклонники Пелагеи порадовались за именинницу и поздравили ее в комментариях: 

Какая взрослая уже! Пусть растет счастливой, а самое главное — здоровой, на радость родных и близких. 

На празднике Таисии не присутствовал ее отец Иван Телегин. Бывший муж намеревался отсудить себе часть имущества Пелагеи, однако дело разрешилось не в его пользу. Ранее стало известно, что спортсмен вновь обратился в Никулинский суд Москвы и подал прошение об уменьшении суммы алиментов. 


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