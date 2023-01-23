Пелагея показала кадры с празднования 6-летия дочери

Певица Пелагея души не чает в своей дочери Таисии и по поводу ее 6-летия устроила масштабный праздник. Детская вечеринка прошла в тематике “Алисы в стране чудес”, и развлекали гостей герои легендарной сказки Льюиса Кэрролла. Фотографиями с мероприятия 36-летняя артистка поделилась в соцсетях. Пелагея подписала пост так:

Тасю — с прошедшим днем рождения! Чудесную мама с бабушкой девочку воспитали! Добрую, милую, любящую, умную, талантливую! Пусть растет и дальше таким чудесным человечком!

На 6-летие Таисии ее семья пригласила друзей девочки. Ярким акцентом мероприятия стал тематический трехъярусный торт. По веселым кадрам можно заметить, как девочка была счастлива в тот день. Поклонники Пелагеи порадовались за именинницу и поздравили ее в комментариях:

Какая взрослая уже! Пусть растет счастливой, а самое главное — здоровой, на радость родных и близких.

На празднике Таисии не присутствовал ее отец Иван Телегин. Бывший муж намеревался отсудить себе часть имущества Пелагеи, однако дело разрешилось не в его пользу. Ранее стало известно, что спортсмен вновь обратился в Никулинский суд Москвы и подал прошение об уменьшении суммы алиментов.