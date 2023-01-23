“Я оцепенела”: Брук Шилдс откровенно рассказала об изнасиловании в возрасте 20 лет

На прошлой неделе на кинофестивале Сандэнс состоялся закрытый показ нового документального фильма “Красотка” о жизни и карьере Брук Шилдс. В ленте актриса впервые публично рассказала об изнасиловании, которому подверглась в возрасте 20-ти лет вскоре после окончания Принстонского университета. Кинозвезда подробнейшим образом описала инцидент: Брук искала работу в Голливуде и встретилась с неким мужчиной, чтобы обсудить потенциальные игровые проекты. После ужина тот пригласил ее в отель, заверив, что оплатит обратное такси.

Я поднимаюсь в гостиничный номер, и затем он исчезает на некоторое время, – вспомнила она, отметив, что вернулся он полностью обнаженным. – Он накинулся на меня и я стала бороться. Я боялась, что он задушит меня или что-то в этом роде. Впрочем, надолго у меня сил не хватило. В какой-то момент я совершенно оцепенела. Думала, что одного “нет” будет достаточно.

По словам 57-летней Шилдс, когда все закончилось, она вышла из номера, спустилась на лифе, вызвала такси и “рыдала всю дорогу домой”. Актриса призналась, что долгое время не могла осознать сам факт произошедшего и винила себя.

Я начала думать, что каким-то образом спровоцировала его. Я пила вино за ужином. Я сама поднялась в номер. Я просто была слишком доверчивой.

Годы спустя звезда “Голубой лагуны” решилась написать насильнику письмо с обвинениями, но тот проигнорировал послание.

Я просто развела руками и сказала: ”Знаете что, я отказываюсь быть жертвой, потому что это то, что происходит независимо от того, кто вы и к чему, по вашему мнению, готовы или нет”, – призналась актриса. – Я хотела стереть все это из своей памяти и тела, и просто продолжать идти своим путем. Система ни разу не пришла мне на помощь. Так что мне просто нужно было стать сильнее самостоятельно.

Документальный фильм “Красотка: Брук Шилдс” станет доступен к просмотру на сервисе Hulu позднее в текущем году.

Ранее в декабре Брук Шилдс и ее коллега по “Голубой лагуне” Кристофер Аткинс обсудили культовую ленту и пришли к выводу, что современное общество вряд ли бы приняло фильм. На момент съемок Шилдс и Аткинсу было по 14 и 18 лет соответственно, но несмотря на нежный возраст молодым людям приходилось сниматься полностью обнаженными.