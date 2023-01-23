Мнение: Двенадцатый месяц

Начинается двенадцатый месяц спецоперации, которая всё чаще и из самых высоких кабинетов называется войной. Хотя за употребление этого определения простым смертным продолжает грозить срок.

Вопрос лишь в том, как долго еще всё это будет длиться. Сам конечный результат вопросов не вызывает, но от ответа на первый вопрос зависит – каким именно станет этот результат.

Он может носить некий промежуточный характер (что, кстати, более вероятно), он может выглядеть разгромным.

Пока остается вероятность повторения первой войны в Заливе, когда Саддаму дали возможность сохранить лицо и даже объявить о своей победе внутри страны. Сам режим при этом остался вполне жизнеспособным, хотя при этом утратил контроль над севером и был вынужден всё послевоенное (а точнее, межвоенное) десятилетие давить восстания «болотных шиитов» на юге. Тем не менее, не будь второй войны, Саддам Хусейн вполне мог и сейчас сидеть в Багдаде и периодически постреливать в воздух из винтовки на парадах.

В этом плане, думаю, Запад вполне готов пойти на повторение данного сюжета, который управляем и подконтролен, а также сулит значительно меньшие риски во всех отношениях.

Правда, для этого требуется, чтобы Кремль пошел навстречу и выполнил ряд конкретных и очень определенных условий, прекратив изображать из себя совсем уж невменяемых.

Одно можно сказать точно: в том или ином виде, но вопрос Крыма обсуждаться не будет. Западу важно (принципиально важно) именно Крым вернуть в статус до 14 года просто для того, чтобы продемонстрировать невозможность в будущем повторить эту историю ни для кого. Собственно, и Саддама Хусейна вынудили вернуть Кувейт, а для гарантий невозможности повторения ввели две бесполетные зоны и существенно урезали его возможности по восстановлению армии.

Надежды на то, что режим Путина после разгрома резко ослабнет до состояния распада, на мой взгляд пока беспочвенны. Такие режимы рушатся либо после полноценного военного поражения извне, либо в результате внутренних переворотов. В случае, если Кремль пойдет на соглашение с Западом и сможет зачистить пространство внутри, ему в обозримом будущем опасаться почти нечего. Даже в случае безвременной кончины Архистратига. Будет другой Архистратиг и только.

Проблемы могут произойти только в одном случае – если Кремль и правда окажется настолько невменяемым, что будет продолжать биться головой в бетонную стену.

Тогда Запад просто будет вынужден создать большой ударный кулак через поставки тяжелой бронетехники и брать Крым силой. Ну, понятно, что не сам, а руками и жизнями ВСУ. Что переведет конфликт из потенциально договорного в окончательно разгромный. Пока, как можно судить, задержка с решением по поставкам тяжелых танков как раз и связана с данным Кремлю сроком решить, к чему он в итоге склонится.

Разгром может снять с доски сценарий Саддама Хусейна с возможностью сохранения лица и внутренней устойчивости режима. Разгром приведет к сюжету, который сегодня не слишком приемлем для НАТО – вероятности распада кремлевского режима по итогам военного конфликта.

Сейчас всё находится в точке неопределенности, но выбор предстоит делать в ближайшее время. От силы месяц-полтора. Далее никто тянуть не будет. Точка будет перейдена.

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