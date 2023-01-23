 

Поставки российской нефти в Пакистан могут стать взаимовыгодной сделкой

23.01.2023, 12:49, Разное
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Поставки российской нефти в Пакистан станут выигрышной сделкой и для Москвы, и для Исламабада, пишет N-TV, ссылаясь на слова эксперта Ирфана Шезада. Отмечается, что РФ может начать поставлять Пакистану своё сырье уже в марте.


AP

Пакистан в будущем намерен покрывать треть своей потребности в нефти за счёт России, пишет N-TV, ссылаясь на слова пакистанского министра энергетики Мусадика Малика. После переговоров между Москвой и Исламабадом стало известно, что поставки российской нефти по скидочным ценам могут начаться уже в марте.

По мнению эксперта Ирфана Шезада, нефтяная сделка станет выигрышной для обеих сторон. Пакистан получит столь нужный ему источник доступной нефти, поскольку её нехватка сильно разгоняет инфляцию в стране. РФ же обретёт нового энергетического партнёра. Сообщается, что Москва также может в конце 2023 года начать поставлять Пакистану свой СПГ.

N-TV напоминает, что в декабре 2022 года страны ЕС ввели потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС ввёл запрет на поставки российской нефти по морю, а Германия и Польша отказались от поставок по нефтепроводу «Дружба». 


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