Неконтролируемое вторжение нелегалов добавляет головной боли американским фермерам

Количество мигрантов, незаконно проникающих в США, достигло новых рекордных значений. Тем не менее власти страны игнорируют этот бесконечный поток беженцев, который среди прочего создаёт дополнительные трудности приграничным сельскохозяйственным районам, уже пострадавшим от пандемии и инфляции, передаёт Fox News.

Количество нелегалов, пересекающих нашу границу, достигло нового рекорда. Никогда прежде мы не видели ничего подобного. Только в прошлом месяце было задержано более четверти миллиона иностранных граждан.

То есть речь идёт о вторжении. По-другому происходящее не назвать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, в том числе фермеров.

Алекс Мюллер — фермер из Юмы, штат Аризона. Он возглавляет сельскохозяйственную компанию Pasquinelli. Сегодня вечером он расскажет нам о том, что он испытал на собственном опыте.

Алекс, большое спасибо за участие в нашей программе. Мы слишком редко слышим рассказы жителей приграничных штатов о том, как эта ситуация выглядит для них. С чем вам приходилось сталкиваться?

АЛЕКС МЮЛЛЕР, глава сельскохозяйственной компании Pasquinelli: Здравствуйте, Такер. Спасибо за приглашение. Последние два года — это мучительная смерть от тысячи ран. Медленное истекание кровью. И мы видим это каждый день.

Мы находимся у края границы. Мы выращиваем здесь салат-латук. И местное сообщество столкнулось с всплеском нелегальных пересечений, которые не прекращаются. Они становятся дополнительным бременем и осложняют нашу работу.

Мы ставим во главу угла безопасность пищевых продуктов. И каждый раз, когда кто-либо проникает на наше поле, мы должны оцепить его и пометить флажками. И мы не собираем урожай на этой территории точно так же, как если бы на неё зашёл койот. Мы не можем собирать урожай в таком месте.

В четверть мили к югу отсюда 20—30, а иногда и 100 человек пересекают границу. Они также пробираются через пустые промежутки в стенах. Всё это добавляет нам забот, которые не входят в нашу компетенцию.

Ну, вы и не обязаны заниматься безопасность границ. Вы выращиваете салат. Региональные и федеральные власти должны выполнять эту задачу вместо вас, ведь это их основная работа. Именно для этого они существуют. Ведь так? Очевидно, что нет.

АЛЕКС МЮЛЛЕР: Нет, не выполняют. Мы живём в приграничном районе и дружим с пограничниками. И их ведомство сейчас представляет собой излишне переоценённое турагентство.

Мигранты пересекают границу в четверть мили отсюда, приезжает пограничный патруль и сажает этих людей в автобусы. Их отвозят в палаточный городок, где находится станция пограничников. Там всегда содержится порядка 5 тысяч человек. Им дают билеты на автобус или самолёт, после чего они разлетаются по всей стране.

Подобное безумие творится здесь последние два года. И это то, с чем нужна помощь. И мы хотим пролить свет на эту ситуацию.

Конечно. Вы настолько дотошно относитесь к своей работе, что, по вашим словам, если койот зайдёт на ваше поле, вы не будете продавать продукты, к которым он прикоснулся. Так каково это чувствовать…

АЛЕКС МЮЛЛЕР: Мы не продаём такие продукты.

Верно. Но вот правительство в этом случае содействуют преступлению. Люди, которые должны остановить преступление, делают его возможным. Они вознаграждают преступников бесплатными авиабилетами. Какие чувства вы как американец испытываете?

АЛЕКС МЮЛЛЕР: Что ж, на фоне восстановления после пандемии и роста цен — наши транспортные расходы выросли вдвое, топливные и производственные затраты выросли на 30 процентов, — это (миграционный кризис. — ИноТВ) создаёт дополнительные расходы, которые приходится покрывать конечному потребителю, американскому обществу.

И мы очень гордимся тем, что делаем. Семья моей жены занимается сельским хозяйством вот уже 75 лет, причём наше хозяйство ещё самое молодое в районе. И мы гордимся этим. Мы гордимся тем, что даём американскому народу. А это (поток нелегалов. — ИноТВ) продолжается уже два года без остановки.

Я могу поделиться с вами парой историй из личного опыта. Мой друг, сотрудник пограничной службы, наблюдал, как один перебежчик платил двум другим, чтобы те тащили его чемоданы Louis Vuitton. А, с другой стороны, я видел, как границу переходила маленькая девочка лет пяти, у которой на груди был листок с номером телефона, и она шла совсем одна. Я видел это собственными глазами.

И подобное продолжается уже два года, и нам нужна помощь. Это не входит в нашу компетенцию. Это не то, чем город Юма должен заниматься…

Разумеется.

АЛЕКС МЮЛЛЕР: Нам бы хотелось получить помощь.

Надеюсь, вы её получите. Это зверство. Абсолютное неуважение к вашему делу.

АЛЕКС МЮЛЛЕР: Спасибо.

Алекс, большое спасибо, что приняли участие в нашей программе.

АЛЕКС МЮЛЛЕР: Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 20 января 2023 года.