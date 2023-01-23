Боязнь тренажерного зала: как победить страх, если хочется тренироваться, но мешает стеснение и неуверенность в себе

Боязнь тренажерного зала — проблема, с которой сталкиваются многие люди, решившие начать заниматься спортом. Неуверенность в себе, стеснение, неловкость становятся серьезным препятствием на пути к здоровому образу жизни.

Вы тоже тянете с походом в тренажерный зал, поскольку вам кажется, что на фоне других вы будете выглядеть нелепо? Или вы боитесь осуждающих взглядов: что все будут видеть ваше неидеальное тело? Тогда возьмите на вооружение простые способы, как преодолеть страх посещения спортзала.

Позанимайтесь дома

Вы можете опасаться, что в тренажерном зале все ваши движения будут казаться нелепыми и неуклюжими. В таком случае имеет смысл отточить движения в домашних условиях. Позанимайтесь напротив зеркала и оцените себя со стороны. Чем больше будете практиковаться, тем более уверенными станут все ваши движения. Таким образом, в тренажерном зале все увидят, что в спорте вы совсем не новичок.

Купите красивую одежду

Справиться с фобией поможет красивая фирменная одежда. Ведь не секрет, что, когда нам нравится то, во что мы одеты, мы чувствуем себя гораздо увереннее.

Инвестируйте деньги в приобретение качественных вещей для тренажерного зала. Обращайте внимание не только на внешний вид, но также и на удобство. Костюм не должен стеснять ваших движений и мешать вам во время тренировок. Помните, что в первую очередь вы идете в тренажерный зал ради обретения красивой фигуры, ради заботы о своем здоровье.

Планируйте тренировки

Когда новичок приходит в тренажерный зал, то с непривычки не знает, за что браться. Вокруг так много тренажеров. Непонятно, как, что и для чего работает, в чем помогает.

Чтобы не растеряться, заранее продумайте план своей тренировки. На каких упражнениях вы хотите сделать акцент? Может, это растяжка или кардио? А может, силовые нагрузки? Наличие плана тренировок позволит вам сосредоточиться не на том, что о вас подумают окружающие, а на том, какие упражнения вам следует выполнить здесь и сейчас.

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Во время первых занятий подходите только к знакомым тренажерам. Например, это может быть велосипед, беговая дорожка и т. д. Наблюдайте за другими людьми, как они занимаются на других тренажерах. По крайней мере, сможете понять, как и что работает. И конечно, не стесняйтесь обращайтесь за консультациями к тренерам.

Посетите групповые тренировки

Некоторые фитнес-центры практикуют групповые тренировки. Вы можете посетить одно из таких мероприятий. Обычно подобные занятия как раз и предназначены для новичков. Среди таких же начинающих спортсменов, как и вы, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее.

Возьмите с собой друга

Еще одно удачное решение: чтобы не было страшно, обратитесь за помощью к друзьям. Если кто-то из них составит вам компанию во время первого похода в тренажерный зал, то вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. Двойная польза — если ваш друг станет постоянным напарником по тренировкам. Обычно это мотивирует и не дает возможности бросить начатое на полпути.

Подберите специальный тренажерный зал

Сейчас все больше и больше заведений ведут политику привлечения определенной категории клиентов. Например, мужские и женские тренажерные залы, фитнес-центры для тех, кому за пятьдесят, или для тех, кто борется с лишним весом.

Если ваша цель — обрести подтянутую стройную фигуру к весне, тогда попробуйте поискать тренажерный зал для людей с пышными формами. Тогда во время спортивных занятий вы не будете испытывать чувство неловкости или стыда за себя и свою фигуру. Кроме того, познакомитесь с единомышленниками. Позитивное общение позволит вам расслабиться и не воспринимать тренировки как настоящую каторгу. Вы начнете получать удовольствие от занятий.