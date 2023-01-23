 

“Сейчас время, когда мы можем обсуждать любые вопросы”: дочь певицы Славы рассказала о беременности и отношениях с супругом

23.01.2023, 12:40, Разное
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Дочь певицы Славы Александра Морозова в ноябре прошлого года вышла замуж. Недавно новоиспеченная жена подтвердила слухи о своей беременности и даже показала округлившийся животик. Певица Слава с нетерпением ждет появления на свет внука.

Суеверная Саша

Морозова призналась, что не хотела сразу рассказывать всем о своей беременности из-за суеверий. Она прятала фигуру за мешковатыми нарядами. Вскоре подписчики Саши стали писать ей в комментариях, что, мол, нужно нанять толкового стилиста, что ее новые образы малопривлекательные. Некоторые фолловеры оказались особенно проницательными. Они заметили, что Морозова стала на удивление спокойной, а ее взгляд – более осмысленным и серьезным, поэтому предположили, что девушка ждет ребенка.

Морозова решила открыть тайну тогда, когда уже не смогла скрывать округлившийся животик за балахонами. Девушка пообещала рассекретить пол ребенка 4 февраля.

Певица Слава не скрывает своего счастья. Она с нетерпением ожидает момента, когда впервые станет бабушкой. Артистка признается, что ей все равно, кто именно родится: внук или внучка. Слава называет себя хорошей мамой и надеется, что ее дочка тоже станет хорошей мамой для своего ребенка.

Секреты счастливого брака

Саша вышла замуж за своего избранника Андрея Дедова, с которым уже долгие годы состоит в отношениях. Влюбленные то расходились, то сходились, пока в итоге не осознали, что не могут жить друг без друга. Саша признается, что опасалась того, что штамп в паспорте может разрушить идиллию. К счастью, этого не произошло. По словам дочери певицы, напротив, их отношения вышли на другой, более глубокий и высокий уровень.

Саша считает секретом счастливого брака открытый диалог между партнерами. По ее мнению, супруги должны быть не только романтическими партнерами, но также друзьями и единомышленниками. Саша признается, что у них с мужем полное взаимопонимание и что они могут обсуждать любые вопросы.


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