“Микроинсульт”: показавшая прелести Волочкова довела солистку “Стрелок” до больничной койки

Конфликт между экс-балериной

Большого театра Анастасией Волочковой и солисткой группы “Стрелки”

Екатериной Любомской начался еще летом. Соседки по элитному поселку, женщины не

смогли найти общий язык во время разбирательства с управляющей компанией. Волочкова

заняла то сторону Любомской, то совершенно противоположную.

Екатерина не

стала прощать Анастасию и пошла в суд. Причиной стали публичные оскорбления

балерины в адрес певицы. Конечно, суд поддержал сторону Радистки Кэт, вот только

цена за выигрыш оказалась слишком высока — Волочкова довела солистку до

больничной койки.

“Это мне

стоило микроинсульта прям в процессе”, — рассказала Екатерина Любомская.

По словам женщины,

это произошло прямо в зале суда. Пока Анастасия Волочкова выдавала умозаключения

по поводу певицы, левая сторона Любомская просто перекосилась. Врачи поставили

диагноз “гипертонический криз” на фоне стресса.

Интересно, что ни

в социальных сетях, ни в интервью Анастасия Волочкова не упоминала этот эпизод.

Показавшая свои прелести в всей красе во время отдыха на Мальдивах балерина

занята только собой. Этим она советует заняться и всем своим поклонникам.