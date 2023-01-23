 

“Микроинсульт”: показавшая прелести Волочкова довела солистку “Стрелок” до больничной койки

23.01.2023, 12:40, Разное
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Конфликт между экс-балериной
Большого театра Анастасией Волочковой и солисткой группы “Стрелки”
Екатериной Любомской начался еще летом. Соседки по элитному поселку, женщины не
смогли найти общий язык во время разбирательства с управляющей компанией. Волочкова
заняла то сторону Любомской, то совершенно противоположную.

Екатерина не
стала прощать Анастасию и пошла в суд. Причиной стали публичные оскорбления
балерины в адрес певицы. Конечно, суд поддержал сторону Радистки Кэт, вот только
цена за выигрыш оказалась слишком высока — Волочкова довела солистку до
больничной койки.

“Это мне
стоило микроинсульта прям в процессе”, — рассказала Екатерина Любомская.

По словам женщины,
это произошло прямо в зале суда. Пока Анастасия Волочкова выдавала умозаключения
по поводу певицы, левая сторона Любомская просто перекосилась. Врачи поставили
диагноз “гипертонический криз” на фоне стресса.

Интересно, что ни
в социальных сетях, ни в интервью Анастасия Волочкова не упоминала этот эпизод.
Показавшая свои прелести в всей красе во время отдыха на Мальдивах балерина
занята только собой. Этим она советует заняться и всем своим поклонникам.


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