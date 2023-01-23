 

Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией и выслала посла страны из России

23.01.2023, 12:05, Новости дня
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Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, посол страны Маргус Лайдре должен покинуть Москву 7 февраля, заявили в МИД.

В понедельник глава эстонского диппредставительства был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, передает РИА «Новости».

Кроме того, Москва приняла решение понизить уровень диппредставителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу будет необходимо покинуть Россию 7 февраля.

Понижение уровня дипломатических отношений является ответным шагом на радикальное сокращение эстонской стороной состава российского посольства.

Напомним, в МИД Эстонии заявили послу РФ о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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