Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией и выслала посла страны из России

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, посол страны Маргус Лайдре должен покинуть Москву 7 февраля, заявили в МИД.

В понедельник глава эстонского диппредставительства был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, передает РИА «Новости».

Кроме того, Москва приняла решение понизить уровень диппредставителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу будет необходимо покинуть Россию 7 февраля.

Понижение уровня дипломатических отношений является ответным шагом на радикальное сокращение эстонской стороной состава российского посольства.

Напомним, в МИД Эстонии заявили послу РФ о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.

—