 

Мужчина на Porsche в Петербурге снес девять машин, уходя от погони

23.01.2023, 12:05, Новости дня
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Водитель Porsche Cayenne в Петербурге столкнулся с девятью машинами, уходя от погони полицейских, после задержания у него выявили «явные признаки наркотического опьянения», сообщили в ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел 22 января, сотрудники полиции попытались остановить внедорожник без номеров на Ириновском проспекте. Водитель не послушался приказа и попытался скрыться, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Автомобиль подозреваемого врезался в семь машин, выезжая из «кармана» на проезжую часть Ириновского проспекта, он попытался проехать между двумя Mercedes. От удара эти автомобили отбросило по сторонам. У водителя одного Mercedes позже диагностировали травмы средней тяжести из-за того, что автомобиль отбросило на остановку.

Через некоторое время 22-летний водитель Porsche был задержан. У него выявили «явные признаки наркотического опьянения». На сиденье был пакетик «с белым порошком». Установлено, что порошок – синтетический наркотик массой 0,15 грамма.

Мужчина уже был лишен прав за вождение в состоянии опьянения. Дело возбудили по статье, предполагающей ответственность для тех, кто садится в пьяном виде при том, что раньше их в этом уже уличали.

Отмечается, что водитель купил автомобиль недавно, прежний владелец снял его с регистрационного учета, и не стал регистрировать новый, желая уйти от ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в январе в Москве водитель «Нивы» протаранил полицейскую машину на МКАД, уходя от погони.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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