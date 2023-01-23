 

«Рособоронэкспорт» начал продвижение на международный рынок БЛА «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина

23.01.2023, 12:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства, в том числе беспилотника (БЛА) «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина, сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.

Как сообщил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.

Согласно пресс-службы, на указанные предлагаемые образцы оформлены разрешительные экспортные документы, что позволит «Рособоронэкспорту» представлять их на международных выставках и на цифровых платформах, передает РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.21 / “Барселона” осталась должна Месси €52 млн – СМИ

14.12.20 / Найдена усложняющая течение COVID-19 особенность организма

09.11.21 / Дания возвращает карантинные ограничения

30.12.20 / Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины

27.05.21 / Барабанщик Бибера и два бесплатных концерта. Тина Кароль стала хедлайнером Atlas Weekend

28.12.21 / Глава европейской дипломатии: Мы должны поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении России

15.03.21 / В Германии выросли случаи редкого вида тромбоза после вакцинации AstraZeneca

21.02.21 / В Великобритании намерены предложить первую прививку от коронавируса всем взрослым до конца июля – Джонсон

05.01.22 / Споры в новом правительстве ФРГ о “Северном потоке – 2” – шанс для Украины – посол

30.08.21 / Боевики на Донбассе 29 августа девять раз нарушили тишину. Двое украинских военных ранены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика