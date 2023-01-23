 

Хорватские чиновники ожидают бурного роста туризма после вступления страны в ЕС

23.01.2023, 11:55, Разное
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Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии, ожидает невиданного роста туризма после интеграции страны в ЕС.

“Все будет развиваться в положительном ключе. Из Шенгенской зоны сейчас прибывают 82 процента гостей, причем 20 процентов нашего ВВП идет от туризма. Вот поэтому я ожидаю в нынешнем году такого подъема отрасли, которого мы до этого никогда не видели”, – заявил чиновник, отвечая на вопрос о влиянии интеграции в ЕС республики.

Пленкович также отметил, что ВВП Хорватии может вырасти до 6 процентов, в то время как инфляция может быть немного выше – около десяти процентов.

Хорватия стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро, и 27-й в Шенгенской зоне с 1 января 2023 года.


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