Хорватские чиновники ожидают бурного роста туризма после вступления страны в ЕС

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии, ожидает невиданного роста туризма после интеграции страны в ЕС.

“Все будет развиваться в положительном ключе. Из Шенгенской зоны сейчас прибывают 82 процента гостей, причем 20 процентов нашего ВВП идет от туризма. Вот поэтому я ожидаю в нынешнем году такого подъема отрасли, которого мы до этого никогда не видели”, – заявил чиновник, отвечая на вопрос о влиянии интеграции в ЕС республики.

Пленкович также отметил, что ВВП Хорватии может вырасти до 6 процентов, в то время как инфляция может быть немного выше – около десяти процентов.

Хорватия стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро, и 27-й в Шенгенской зоне с 1 января 2023 года.