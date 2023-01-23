 

Футболиста Дани Алвеса могут приговорить к 12 годам лишения свободы

23.01.2023, 11:37, Разное
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Бывший защитник “Барселоны” и сборной Бразилии Дани Алвес может быть приговорен к лишению свободы на срок от 4-х до 12-ти лет. Спортсмена задержали в Испании по подозрению в сексуальном насилии. Алвеса заключили под стражу без возможности внесения залога. Полицейские считают, что футболист с высокой вероятностью может убежать в другую страну. Об этом сообщает Marca.

По данным СМИ, футболист дал три типа показаний, которые противоречат друг другу. Ранее он заявлял, что никогда не встречал девушку, обвинившую его в насилии. Затем Алвес утверждал, что видел ее, но ничего общего их не связывает. А в третьем случае спортсмен сказал, что девушка сама накинулась на него. На суде Алвес вел себя уверенно, считая, что останется безнаказанным.

По информации испанского издания El Periódico, футболист признал сексуальные отношения с истицей. При этом он отметил, что связь произошла по обоюдному согласию. На данный момент Дани Алвес находится в профилактическом модуле тюрьмы Брайанс 1 и за последние два дня ничего не ел. СМИ пишут, что бывший защитник “Барселоны” эмоционально очень взволнован и мало разговаривает.

Ранее одна из девушек заявила, что Алвес прикасался к ней под нижним бельем без ее согласия, когда она отдыхала с друзьями в ночном клубе. Футболист категорически опроверг все обвинения. Он подтвердил, что был на вечеринке, но подчеркнул, что ни до кого не домогался.

Алвес побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира. Ранее он играл за “Барселону”, а до этого — за “Сан-Паулу”, “Пари Сен-Жермен” и “Ювентус”. 


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