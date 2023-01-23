Вслед за Зендаей: Хейли Бибер сделала стрижку боб

26-летняя Хейли Бибер опубликовала в своем блоге свежие снимки и обрадовала фанатов новым образом. Супермодель отстригла роскошные русые локоны и сделала трендовую стрижку боб. На фото Хейли позирует в повседневном образе, который идеально сочетается с новой прической — объемном шерстяном пальто, джемпере с V-образным вырезом, белой футболке, плиссированной мини-юбке и классических лоферах с белыми носками.

Напомним, что в конце декабря другая it-girl, звезда сериала “Эйфория” Зендая, показала похожую стрижку, после чего мы предположили, что вскоре и другие ее знаменитые коллеги опробуют новый тренд на себе. И, похоже, мы не ошиблись.

В начале января Хейли Бибер откровенно рассказала о пережитом микроинсульте и его влиянии на свое ментальное здоровье. С таким диагнозом модель госпитализировали в марте прошлого года.