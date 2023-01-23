В прокат выходит фильм «Россия, которую мы потеряли. Часть 2»

Кинокомпания «Мосфильм» завершила работу над сиквелом легендарного фильма 90-х годов, первого постсоветского блокбастера «Россия, которую мы потеряли» (1992 год, реж. Станислав Говорухин).

Фильм повторяет структуру первой части, но рассказывает о более поздней эпохе из истории России. Взяв за основу 1937 год, авторы увлекательно повествуют обо всех достижениях нашей страны, которые мы, увы, не смогли сберечь: о грандиозных объектах индустриализации и их строителях, о великих победах дипломатии и контрразведки, о преодолении религиозных предрассудков и рождении новых культовых героев, об активном освоении отдалённых территорий и подвижничестве малых народов, о победе над безграмотностью и культурном очищении.

Событий набралось так много, что хронометраж фильма составил почти три часа, но создатели обещают, что скучать никто не будет. Поскольку картина ориентирована в том числе и на молодого зрителя, авторы позволили себе осовременить форму произведения – оживили её современной музыкой, клиповым монтажом. Также в фильме важнейшие исторические события дополнены комментариями видных политических и общественных деятелей современности, которые оригинально решены в форме игровых сцен в различных жанрах.

– Мы начали работу во второй половине февраля прошлого года, и сейчас, спустя всего год, уже готовы выпустить её в кинотеатры, – рассказывает продюсер фильма. – Для нашей киноиндустрии это очень короткие сроки производства, за что мы хотим сказать большое спасибо Фонду кино, Минкульту и лично товарищу Любимовой. В наших планах снять ещё не менее двух частей этой франшизы.

Премьера фильма «Россия, которую мы потеряли 2» состоится в кинотеатре «Художественный» 5 марта, а начиная с 9 марта, его можно будет увидеть на всех экранах страны.

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